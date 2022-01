Naufrágio deixa 39 desaparecidos no litoral da Flórida

As autoridades dos Estados Unidos estão à procura de 39 pessoas que desapareceram depois que o barco em que navegavam virou, supostamente no sábado, em frente ao litoral da Flórida, no sudeste do país, informou nesta terça-feira (25) a Guarda Costeira em nota.

Segundo o documento, uma pessoa resgatou um homem que estava agarrado a uma embarcação virada no oceano, cerca de 72 km a leste de Fort Pierce Inlet.

O indivíduo contou que o barco saiu de Bimini, nas Bahamas, na noite de sábado, com outras 39 pessoas a bordo e que um temporal causou o acidente. As autoridades suspeitam que se trata de um caso de tráfico humano.

