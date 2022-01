México luta para não ser ultrapassado pelo Panamá no Octogonal da Concacaf

Com a possibilidade de troca de posições entre Panamá e México, ou algum dos líderes, Canadá e Estados Unidos, caso deem um passo em falso, serão retomadas nesta quinta-feira as eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Após oito rodadas, o Canadá é o líder do octogonal final com 16 pontos, seguido pelos Estados Unidos com 15 e depois vem um empate dramático entre México e Panamá (ambos com 14). Por enquanto, os mexicanos têm a terceira vaga direta da Confederação para a Copa do Mundo devido ao melhor saldo de gols: 4 contra 2 dos 'canaleros', que se a competição terminasse hoje teriam que disputar o playoff.

Do meio da tabela para baixo, a Costa Rica com nove pontos vai lutar para se manter viva nesta rodada tripla das eliminatórias, enquanto que Jamaica (com sete pontos), El Salvador (6) e Honduras (3) parecem fora da disputa, mas nada impede que sejam um obstáculo para os que estão acima.

A nona rodada do octogonal começará no Estádio Nacional de Kingston às 19h00 locais (21h00 de Brasília) com a visita do México à Jamaica sem ter que enfrentar um ambiente hostil, já que a partida será disputada com portões fechados como medida preventiva contra as infecções por covid.

A seleção mexicana precisa urgentemente de uma vitória que permita aliviar a pressão sobre seu técnico argentino Gerardo Martino, já que sua continuidade na posição ficou em risco após as derrotas em novembro contra Estados Unidos e Canadá que o fizeram perder a liderança e correr o risco de ir para a repescagem.

Por sua vez, a Jamaica teve outro episódio de instabilidade em dezembro, quando o técnico Theodore Whitmore foi demitido e em seu lugar entrou o auxiliar Paul Hall, que estreou em 21 de janeiro com uma derrota por 3 a 0 em um amistoso contra o Peru.

No campo do estádio Lower.com Fiel, de Columbus, os Estados Unidos buscarão dar mais um passo rumo à Copa do Catar-2022 contra El Salvador, com base em dois fatores: um elenco poderoso liderado por Christian Pulisic, atacante do Chelsea, e o frio desconfortável de Columbus, sede do jogo que começará às 19h30, horário local (21h30 de Brasília).

"O clima vai desempenhar um papel fundamental", disse Gregg Berhalter, técnico dos Estados Unidos, sobre a possibilidade de jogar com neve.

"Assim como nas vezes em que vamos à América Central e jogamos na umidade e no calor, às vezes no nevoeiro causado pela poluição e na altitude, esta é uma oportunidade para ganharmos vantagem sobre nossos adversários", disse ele.

Do lado salvadorenho, o técnico Hugo Pérez não abriu mão da esperança de ir ao Mundial do Catar-2022, mas sabe que as circunstâncias são adversas.

"A única coisa que posso transmitir aos jogadores é que eles entrem em campo sem medo. Temos que estar focados e preparados psicologicamente para tudo, seja o clima, o ambiente, o árbitro, o campo, detalhes que custam jogos".

O Estádio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, a partir das 19h05 locais (22h05 de Brasília), será o palco onde o Canadá testará o crescente nível de jogo que alcançou sob o comando do técnico britânico John Herdman.

No entanto, a seleção canadense estará em território hondurenho com desfalques importantes como a do meio-campista Stephen Eustáquio, que foi infectado com coronavírus, e a do lateral Alphonso Davies que está enfrentando uma "leve inflamação" no cardíaca, que não preocupante, segundo relatos de seu técnico no Bayern de Munique.

Para o colombiano Hernán Darío Gómez, técnico de Honduras, os desfalques do Canadá não representarão nenhuma vantagem para sua equipe.

"O Canadá depende mais de sua unidade coletiva. A ausência de um jogador não vai mudar seu estilo", disse 'Bolillo' Gómez e sobre a situação de sua equipe nas eliminatórias, ele se agarra a um milagre na rodada tripla: "Esperamos fazer as coisas acontecerem e mostrar ao país que a seleção está pronta para dar tudo e lutar por tudo."

A nona rodada do octogonal será encerrada no Estádio Nacional, em San José. Às 20h05 locais (23h05 de Brasília), o Panamá, que jogará de olho no resultado do México, buscará a vitória que pode colocá-lo na zona de classificação direta para a Copa do Mundo.

"Se vencermos a Costa Rica, estaríamos tirando oito pontos deles. Para nós, este jogo é vida ou morte, porque se vencermos, quase diria que estamos na Copa do Mundo e para eles é a última bala que têm", disse Thomas Christiansen, técnico do Panamá.

Do lado da Costa Rica, vencer este jogo é de extrema importância para apoiar o processo de seu técnico Luis Fernando Suarez.

Posições do octogonal:

- Pts J V E D GP GC SG

1. Canadá 16 8 4 4 0 13 5 8

2. Estados Unidos 15 8 4 3 1 12 5 7

3. México 14 8 4 2 2 11 7 4

4. Panamá 14 8 4 2 2 11 9 2

5. Costa Rica 9 8 2 3 3 6 7 -1

6. Jamaica 7 8 1 4 3 6 10 -4

7. El Salvador 6 8 1 3 4 4 10 -6

8. Honduras 3 8 0 3 5 5 15 -10

