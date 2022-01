Marrocos vence Malawi (2-1) e vai às quartas da Copa Africana; Senegal elimina Cabo Verde

O Marrocos venceu o Malawi por 2 a 1 de virada e se classificou para as quartas-de-final da Copa Africana das Nações (CAN), graças aos gols de dois de seus astros, Youssef En-Nesyri e Achraf Hakimi, nesta terça-feira em Yaoundé (Camarões).

A modesta seleção do Malawi acreditou no milagre da classificação depois de ter aberto a vantagem com um gol de Gabadinho Mhango logo aos 7 minutos, mas os marroquinos conseguiram virar o placar.

O empate veio com um gol de En-Nesyri, atacante do Sevilla, que pouco antes do intervalo conseguiu enfim superar o goleiro Charles Thom, que até então havia defendido todos os chutes dos norte-africanos.

E aos 70 minutos, Hakimi acertou uma cobrança de falta no canto superior para dar a vitória ao Marrocos, que enfrentará ans quartas de final o vencedor da partida entre Costa do Marfim e Egito nesta quarta-feira.

Mais cedo, liderada pelo seu craque Sadio Mané, a seleção de Senegal se classificou para as quartas de final ao vencer Cabo Verde (2-0), que terminou com 9 jogadores no jogo disputado em Bafoussam (Camarões).

O atacante do Liverpool abriu o placar já no segundo tempo (63) e Ahmadou Bamba Dieng decretou a vitória (90+2) em um contra-ataque nos acréscimos.

Os dois gols senegaleses, no entanto, surgiram quando os cabo-verdianos já jogavam com nove após a expulsão do meia Patrick Andrade (aos 21 minutos), por dar uma entrada dura em Pape Gueye, e do goleiro Josimar Vozinha (57), após um impressionante choque de cabeça com Mané na entrada da área.

Nas duas ocasiões, foi o VAR que avisou o árbitro, o argelino Lahlou Benbraham, para rever as imagens, pois a princípio o juiz considerou nenhum dos dois lances como dignos de cartões vermelhos diretos.

Senegal vai disputar uma vaga nas semifinais contra o vencedor da partida desta quarta-feira entre as seleções de Mali e Guiné Equatorial.

