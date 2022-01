Coreia do Norte lança dois supostos mísseis de cruzeiro, afirma Seul

A Coreia do Norte parece ter disparado dois mísseis de cruzeiro nesta terça-feira (25), anunciou o exército sul-coreano, no que seria o quinto teste de armamento em um mês.

"A Coreia do Norte lançou dois supostos mísseis de cruzeiro", afirmaram os comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas da Coreia do Sul em um comunicado, que não apresenta mais detalhes.

As agências de inteligência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul estão analisando atualmente o disparo.

Pyongyang recusa as propostas de diálogo de Washington e executou uma série de testes de armamento nas últimas semanas para demonstrar força.

A série de lançamentos acontece após um discurso pronunciado em dezembro pelo líder norte-coreano Kim Jong Un, no qual prometeu modernizar o arsenal do país.

Washington impôs no início de janeiro novas sanções, uma medida que Pyongyang considerou uma "provocação" e que poderia responder com a retomada dos testes nucleares e balísticos de longo alcance.

O atual regime de sanções ONU proíbe tais testes, mas não os lançamentos de mísseis de cruzeiro.

Os testes acontecem em um período complexo na região: China, único aliado do regime norte-coreano, receberá os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro e a Coreia do Sul celebrará eleições presidenciais em março.

A Coreia do Norte, que registrou um agravamento dos problemas econômicos após o fechamento total de suas fronteiras para evitar a propagação da pandemia de covid-19, começou a retomar o comércio com a China no início de janeiro.

