Comunicado do Business Wire :TheoremOne

Theorem, LLC, parceira de inovação de engenharia da Global 1000, anunciou hoje que mudou sua marca para TheoremOne® após adquirir a Formula Partners e lançou a Lemma, seu novo serviço de engenharia de software nearshore pureplay. O novo nome posiciona a TheoremOne como a base de uma família de marcas desenvolvidas para ajudar empresas a construírem plataformas comerciais melhores e mais inovadoras em escala.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005849/pt/

The new name positions TheoremOne as the foundation of a family of brands designed to help enterprises build better, more innovative business platforms at scale. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nosso novo nome posiciona a TheoremOne como a base de uma família de marcas, todas inspiradas em nosso modelo orientado por hipóteses em nome da inovação. Cada marca lida com as necessidades específicas de nossos clientes em diferentes momentos do ciclo de vida da inovação empresarial", declarou Brady Brim-DeForest, diretor executivo da TheoremOne.

A Formula Partners, sua mais recente aquisição, ajuda empresas a criarem novos modelos de desenho organizacional, melhoria contínua e liderança visionária. A abordagem da Formula Partners gira em torno do New Enterprise?, um processo exclusivo de inovação modular para consultoria moderna que une tecnologia e transformação organizacional. A Formula Partners vai se tornar uma nova linha de negócios independente e operar com a marca "Formula Partners".

"Abordamos a consultoria de gestão há 14 anos com a implementação de soluções tecnológicas, o que nos dá uma profunda compreensão dos verdadeiros benefícios (e custos) de fazer recomendações estratégicas. Desenvolvemos confiança com líderes de TI e empresariais graças ao trabalho prático, e desejamos construir relacionamentos estratégicos ainda mais amplos por meio da Formula Partners", afirmou Will Jessup, chefe de entrega de serviços da TheoremOne.

A TheoremOne também lançou a Lemma, um novo serviço de engenharia. A Lemma oferece equipes de engenharia software pureplay formadas exclusivamente por talentos de engenharia nearshore. Embora partilhe com a TheoremOne um mesmo DNA de engenharia, a Lemma busca proporcionar capacidade de engenharia como uma oferta de serviço modular que pode ser implementado para redimensionar equipes e iniciativas para empresas de grande porte e em etapa de crescimento.

"A Lemma supre uma lacuna em nossas ofertas que o mercado já vinha identificando nos últimos anos", explicou Alex Finnemore, chefe de receita da TheoremOne. "Trata-se de uma opção extremamente interessante para clientes que já determinaram a forma certa de solucionar um problema de negócios e precisam de um parceiro de tecnologia dedicado, mas desejam fornecer seu próprio produto, desenho e talentos de liderança."

Lemma e Formula Partners vão fazer parte das atuais divisões Proof (expansão de pessoal) e Halmos Ventures (incubação de inovação) na integração do conjunto de serviços de ponta a ponta da TheoremOne.

A TheoremOne lançou um novo logotipo e um novo site em www.theoremone.co como parte da mudança da marca.

Sobre a TheoremOne®

A TheoremOne é uma empresa de inovação e engenharia que desenvolve softwares personalizados para empresas que fazem apostas ousadas para se manterem à frente do mercado. Com pesquisa, desenho enxuto e entrega ágil, a TheoremOne disponibiliza experiências de usuário excepcionais às empresas. Fundada em 2007, a TheoremOne conta com equipes de desenvolvimento de produtos interdisciplinares que promovem tecnologia, processo e transformação cultural. Saiba mais como a TheoremOne possibilita que líderes ambiciosos desenvolvam softwares melhores em www.theoremone.co ou siga @TheoremOne.

Sobre a Formula Partners

A Formula Partners é um tipo diferente de consultora de gestão, pois se direciona ao encontro da tecnologia e da transformação organizacional para revelar modelos de melhoria contínua e possibilitar liderança visionária nas empresas. A Formula Partners foi fundada em 2015 e está sediada em Los Angeles. Saiba mais em www.formula.partners.

Sobre a Lemma

A Lemma oferece equipes de engenharia de software pureplay criadas para apresentar resultados de alta qualidade em escala. Os clientes recorrem à Lemma quando precisam de uma injeção de talentos de engenharia totalmente gerenciados e modulares. Saiba mais sobre a Lemma em www.thinklemma.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005849/pt/

Contato

Andrew Upah Relações Públicas da TheoremOne press@theoremone.co

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags