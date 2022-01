Comunicado do Business Wire :The Japan Prize Foundation

A Japan Prize Foundation anunciou hoje os vencedores do Japan Prize 2022. A Prof.ª Katalin Karikó (Hungria/Estados Unidos) e o Prof. Drew Weissman (Estados Unidos) venceram conjuntamente o Japan Prize no campo Materiais e Produção, e o Prof. Christopher Field (Estados Unidos) conquistou o Japan Prize no campo Produção Biológica e Ecologia/Meio ambiente.

Com a premiação deste ano, Karikó e Weissman são reconhecidos por suas pesquisas pioneiras que contribuíram para o desenvolvimento de vacinas de mRNA, e Field é reconhecido por suas enormes contribuições para a ciência da estimativa de produtividade biosférica e mudanças climáticas globais com o uso de fórmulas avançadas fundamentadas na observação.

Neste ano, a fundação pediu que aproximadamente 15.500 proeminentes cientistas e engenheiros do mundo todo indicassem pesquisadores que trabalham nos campos premiados e recebeu 208 indicações no campo Materiais e Produção e 138 indicações no campo Produção Biológica, Ecologia/Meio ambiente. Os vencedores da mais recente edição foram selecionados entre um total de 346 candidatos.

Sobre o Japan Prize

O estabelecimento do Japan Prize foi motivado pelo desejo do governo japonês de criar uma premiação reconhecida internacionalmente que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico em todo o mundo. Com o apoio de diversas doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Departamento do Gabinete do país em 1983.

O Japan Prize é concedido a cientistas e engenheiros do modo inteiro realizadores de conquistas criativas e expressivas que ajudam a promover avanços em seus respectivos campos e contribuem consideravelmente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores de todos os campos da ciência e da tecnologia podem concorrer à premiação, que seleciona a cada ano dois campos segundo as tendências atuais em matéria de desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, uma pessoa de cada campo é reconhecida com a premiação e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a participação do imperador e imperatriz do Japão, dos chefes e de outras autoridades relacionadas com as três casas de governo, e de representantes de diversos outras esferas da sociedade.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005007/pt/

Contato

Japan Prize Foundation Kiyoshi Ogura Tel. +81-3-5545-0551 E-Mail ogura@japanprize.jp www.japanprize.jp

