Berrettini vence Monfils e vai enfrentar Nadal nas semifinais do Aberto da Austrália

O italiano Matteo Berrettini, sétimo do ranking mundial, venceu o francês Gael Monfils (20º) em cinco sets, parciais de 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 e 6-2, nesta terça-feira, em Melbourne, e será o adversário nas semifinais do Aberto da Austrália do espanhol Rafael Nadal (5º).

Berrettini, de 25 anos, disputará sua primeira semifinal no Grand Slam da Austrália, tendo chegado às oitavas de final no ano passado. O tenista romano já sabe o que é disputar uma final de Grand Slam, já que foi vice-campeão no ano passado em Wimbledon.

"Que batalha! Achei que fecharia no terceiro set e me vi no quinto... Mas lutei e por isso estou muito feliz", comentou Berrettini.

Ele é o primeiro italiano a chegar às semifinais do Aberto da Austrália.

"É incrível, mas espero que amanhã (quarta-feira) sejamos dois", disse ele, se referindo ao seu compatriota Jannik Sinner (10º), que enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas (4º) nas quartas de final.

Berrettini e Nadal já se encontraram em 2019 nas semifinais de um Grand Slam, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, o italiano também havia vencido Monfils nas quartas de final em cinco sets e depois perdeu em três sets para Nadal.

"Ele também jogou cinco sets nesta terça-feira para se classificar (contra o canadense Denis Shapovalov). Ele é mais velho que eu, mas tem mais experiência e mais títulos também!", sorriu.

Nadal superou o jovem canadense Denis Shapovalov em uma batalha de cinco sets e garantiu vaga nas semifinais do Aberto da Austrália, no qual almeja bater o recorde masculino de 21 títulos de Grand Slam.

O espanhol venceu Shapovalov com parciais de 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 e 6-3, em uma partida de 4 horas e 8 minutos na quadra central Rod Laver.

"Foi muito difícil hoje. Honestamente, eu não tinha treinado para isso", disse o espanhol da pistana quadra do Melbourne Park.

"Denis estava jogando muito bem. Ele é muito talentoso, muito agressivo e estava sacando tremendamente. É incrível estar nas semifinais", acrescentou.

Nadal, que há apenas dois meses nem sabia se poderia jogar em Melbourne, está a apenas duas vitórias de obter o recorde de 21 Grand Slams e quebrar o empate triplo com o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

Este ano, os organizadores decidiram que as duas semifinais masculinas serão disputadas na sexta-feira - antes que aqueles que se classificaram na terça-feira se enfrentassem na quinta-feira. Isso dá a Nadal dois dias em vez de um para descansar e se preparar para a próxima partida.

"Dois dias são muito importantes, não tenho mais 21 anos!", brincou.

--- Resultados desta terça-feira das quartas de final do Aberto da Austrália:

- Simples masculino:

Matteo Berrettini (ITA/N.7) x Gaël Monfils (FRA/N.17) 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.6) x Denis Shapovalov (CAN/N.14) 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3

