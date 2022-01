Bares, cafés e museus holandeses reabrem na quarta-feira

A Holanda suspenderá algumas das restrições anticovid mais duras da Europa, permitindo a reabertura de bares, restaurantes e museus, anunciou o primeiro-ministro, Mark Rutte, nesta terça-feira (25).

A medida, que entrará em vigor a partir de quarta-feira, responde as "grandes tensões" com os setores da gastronomia e cultura devido ao fechamento imposto antes do Natal, explicou Rutte.

"Hoje estamos dando um grande passo para desconfinar a Holanda. Isso parece contraditório, já que os números de infecção estão nas alturas e temos que deixar claro que estamos correndo um risco", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 15 de janeiro, lojas, academias e cabeleireiros retomaram suas atividades, o que provocou a indignação de outros setores, obrigados a permanecerem fechados.

Como medida de protesto, cafés de várias cidades abriram e dezenas de museus viraram salões de beleza por um dia.

A partir de quarta-feira, bares e restaurantes poderão reabrir até as 22h, desde que os clientes apresentem passaporte sanitário e usem máscara quando não estiverem sentados. A capacidade terá de ser reduzida, segundo o governo.

Cinemas, teatros e museus também poderão abrir. Por enquanto, as casas noturnas terão que permanecer fechadas.

As regras de quarentena também serão flexibilizadas nas escolas, que não precisarão mais fechar se três ou mais casos forem confirmados. E os menores de 18 anos não terão mais que se isolar após contato com uma pessoa positiva para covid-19.

cvo-dk/ah/sag/js/ap

Tags