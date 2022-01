Ansu Fati vai passar por "tratamento conservador" para sua lesão muscular

O jovem jogador do Barcelona Ansu Fati não será submetido a uma cirurgia e passará por um "tratamento conservador" para sua lesão muscular na coxa esquerda.

Fati "seguirá tratamento conservador para se recuperar da lesão no tendão proximal do bíceps femoral da coxa esquerda", informou o Barça nesta terça-feira.

"A evolução marcará sua disponibilidade", acrescenta o Barça, sem dar datas sobre sua recuperação, embora, segundo a imprensa espanhola, o atacante do Barça possa ficar entre seis e oito semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ansu Fati lesionou a coxa na última quinta-feira na derrota do Barça para o Athletic Bilbao nas oitavas de final da Copa do Rei, o que levou à sua eliminação.

O jogador de 19 anos, que havia entrado no segundo tempo, deixou o campo meia hora depois com lágrimas nos olhos e cobrindo o rosto com a camisa.

O jovem astro, que herdou a camisa 10 de Lionel Messi nesta temporada, havia acabado de retornar à atividade após dois meses devido a uma lesão na coxa.

Além disso, o atacante perdeu quase toda a temporada anterior devido a uma grave lesão no joelho direito em novembro de 2020 que o manteve afastado dos gramados durante dez meses.

gr/dr/aam

Tags