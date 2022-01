PRINCIPAIS NOTÍCIAS

TIROTEIO ALEMANHA: Tiroteio em universidade alemã deixa ao menos um morto

UCRÂNIA UE EUA: EUA e UE buscam coordenar resposta à Rússia por crise com Ucrânia

AFEGANISTÃO NEGOCIAÇÕES: Talibãs e diplomatas ocidentais iniciam reunião em Oslo sobre crise afegã

=== TIROTEIO ALEMANHA ===

HEIDELBEG:

Tiroteio em universidade alemã deixa ao menos um morto

Uma jovem morreu no tiroteio nesta segunda-feira (24) em um anfiteatro da Universidade de Heidelberg (sudoeste) da Alemanhã, segundo informações recebidas pela AFP por fontes de segurança alemãs.

(polícia Alemanha, Central, 458 palavras - já transmitida)

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA ===

BRUXELAS:

UE busca coordenar resposta à Rússia pela crise com a Ucrânia

Os chanceleres dos países da União Europeia (UE) mantêm uma reunião nesta segunda-feira (24) sobre como reagir à crise entre Rússia e Ucrânia, em um dia que começou com uma clara opção europeia de se diferenciar dos Estados Unidos.

(UE Ucrânia conflito EUA Rússia diplomacia, Nota Central, 600 palavras - já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

OTAN reforça defesa do leste da Europa com aviões e navios

Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) reforçaram a capacidade de defesa do flanco leste da Europa, com o envio de aviões e navios para contrabalançar a concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia - anunciou a instituição nesta segunda-feira (24).

(conflito defesa, 530 palavras - já transmitida)

-- AFEGANISTÃO NEGOCIAÇÕES

OSLO:

Talibãs e diplomatas ocidentais iniciam reunião em Oslo sobre crise afegã

Uma delegação talibã e diplomatas ocidentais iniciaram uma reunião em Oslo, nesta segunda-feira (24), dedicada à crise humanitária no Afeganistão, onde milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome - informaram fontes do Ministério das Relações Exteriores da Noruega.

Por Pierre-Henry DESHAYES

(Noruega Afeganistão diplomacia economia política direitos UE EUA, Nota Central, 690 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- DESTAQUE

Por ocasião do Dia Internacional da Educação, divulgados nesta segunda-feira as seguintes matérias sobre o impacto da pandemia da covid-19 na área:

PARIS:

Pandemia favoreceu ensino remoto e aumentou desigualdade na universidade

Há dois anos, as universidades do mundo inteiro se viram afetadas pela pandemia da covid-19, que as obrigou a aumentaram seus recursos digitais. Esta mudança teve um efeito perverso: aprofundou as diferenças entre as regiões, assim como a desigualdade entre os estudantes.

Por Sophie LAUBIE, com redações da AFP ao redor do mundo

(educação vírus saúde epidemia pandemia, Ângulo, 400 palavras - já transmitida)

PARIS:

Escolas do mundo tentam se adaptar após duro impacto da covid-19

Nestes últimos dois anos, o setor da educação sofreu a pior crise da história, com prolongados fechamentos de escolas, ainda que tenham sido registrados alguns avanços no segundo ano da pandemia da covid-19.

Por Anne-Sophie MOREL

(educação vírus saúde epidemia pandemia, Quadro, 650 palavras - a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- EUROPA

LONDRES:

Justiça britânica autoriza Assange a recorrer de extradição para EUA

A Justiça britânica autorizou, nesta segunda-feira (24), o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, a recorrer à Suprema Corte da decisão judicial de dezembro sobre sua extradição para os Estados Unidos.

Por Anna CUENCA

(GB EUA extradição apelação justiça, Nota Central, 730 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também na Editoria de Sociedade

ROMA:

Itália elege novo presidente em clima de incerteza

O Parlamento italiano inicia, nesta segunda-feira (24), a primeira rodada de votações para eleger um novo presidente da República, uma eleição marcada pela incerteza e pela expectativa, na qual o atual primeiro-ministro, Mario Draghi, é um dos favoritos.

(eleições política parlamento Itália, 400 palavras - já transmitida)

CIDADE DO VATICANO:

Bento XVI retifica declarações sobre reunião dedicada a padre pedófilo na Alemanha

O papa emérito Bento XVI admitiu nesta segunda-feira(24) que participou de uma reunião fundamental em 1980 sobre um padre alemão acusado de abuso infantil, ao contrário do que disse aos autores de um relatório na Alemanha que o acusa de encobrir vários padres.

(religião Vaticano crianças Itália Alemanha pedofilia, 466 palavras - já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

SANAA:

Rebeldes do Iêmen lançam mísseis contra Emirados e Arábia Saudita

Os rebeldes do Iêmen dispararam mísseis balísticos contra os Emirados Árabes Unidos nesta segunda-feira (24), que os interceptaram, e contra a Arábia Saudita, deixando duas pessoas feridas.

(Iêmen Arábia Emiratos conflito, Nota Central, 510 palavras - já transmitida)

VÍDEO, FOTOS ARQUIVO

HASSAKE:

Centenas de menores detidos permanecem em prisão síria atacada por jihadistas

Combatentes curdos foram mobilizados nesta segunda-feira (24) para realizar um ataque a uma prisão em Hassake, na Síria, alvo de jihadistas, uma operação que levanta sérias preocupações para as centenas de menores ainda detidos na instalação.

(extremistas conflito Síria curdos prisão, Central, 569 palavras - já transmitida)

-- ÁFRICA

UAGADUGU, Burkina Faso:

Presidente de Burkina Faso é preso por soldados amotinados

O presidente de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, foi detido nesta segunda-feira (24) por militares amotinados, que o mantêm em um quartel em Uagadugu, a capital do país - disseram fontes dos serviços de segurança à AFP.

Por Armel BAILY

(Burkina conflito forças-armadas, Nota Central, 520 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- ÁSIA

CABUL:

Ativistas feministas afegãs criticam presença de talibãs em reunião na Noruega

Entre tristeza, decepção e perplexidade, ativistas dos direitos das mulheres no Afeganistão criticaram abertamente nesta segunda-feira(24) as negociações entre talibãs e as potências ocidentais na Noruega, primeiro país europeu a receber os fundamentalistas.

(UE EUA diplomacia mulheres talibãs política Afeganistão direitos, Ângulo, 500 palavras - a ser transmitida)

BEIRUTE:

Ex-premiê libanês Saad Hariri anuncia retirada da vida política

O ex-primeiro-ministro e principal líder sunita libanês, Saad Hariri, anunciou nesta segunda-feira sua retirada da vida política, citando como motivos a "influência iraniana" no país, a "desordem (do mesmo) na cena internacional" e as "divisões internas".

(Líbano política, 400 palavras - a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON

Fed se prepara para subir taxas e combater inflação nos EUA

O Federal Reserve (Fed, Banco Central dos Estados Unidos) se dispõe a subir suas taxas de referência para lutar contra a escalada de preços e, em sua reunião nestas terça e quarta-feiras, decidirá a magnitude e a velocidade deste aumento.

Por Julie CHABANAS

(EUA economia empréstimos inflação Fed taxas, Apresentação, 400 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Semana da Alta Costura de Paris abalada pela morte do estilista Thierry Mugler

O estilista francês Thierry Mugler, que reinou na indústria da moda na década de 1980, faleceu aos 73 anos, no domingo (23), de "causas naturais" aos 73 anos - informou seu porta-voz, Jean-Baptiste Rougeot.

(França moda obituário, Nota Central, 500 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

GENEBRA:

OMS prevê possível fim da fase aguda da pandemia de covid-19

É possível acabar com a fase aguda da pandemia de coronavírus este ano, afirmou nesta segunda-feira (24) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), embora atualmente a covid-19 provoque uma morte a cada 12 segundos no mundo.

(pandemia OMS vírus epidemia saúde, 370 palavras - já transmitida)

NUKU'ALOFA, Tonga:

Nasa: potência da erupção em Tonga foi mais de 100 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima

A força da erupção vulcânica no arquipélago das ilhas Tonga, em 15 de janeiro, superou de longe a potência da bomba atômica lançada sobre Hiroshima (Japão) - informaram cientistas da Nasa, a Agência Espacial Americana, enquanto os sobreviventes do desastre natural apontaram nesta segunda-feira (24) que sofreram um choque que "abalou seus cérebros".

(tsunami Peru vulcão Tonga, 440 palavras - já transmitida)

PEQUIM:

Pequim não descarta poluição nos Jogos e organizadores ajustam medidas anticovid

A China alertou nesta segunda-feira (24) que a forte poluição do ar não pode ser descartada durante os Jogos Olímpicos, em um momento de alta no consumo de carvão.

(Meio Ambiente China 2022 CHN OLY, 410 palavras - já transmitida)

Também na Editoria de Esportes

LONDRES:

Justiça britânica autoriza Assange a recorrer de extradição para EUA

A Justiça britânica autorizou, nesta segunda-feira (24), o fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, a recorrer à Suprema Corte da decisão judicial de dezembro sobre sua extradição para os Estados Unidos.

Por Anna CUENCA

(GB EUA extradição apelação justiça, Nota Central, 730 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BERLIM:

Católicos alemães gays saem do armário e protestam contra discriminação

Um grupo de cerca de 100 católicos alemães homossexuais, alguns padres, ou que trabalham para as paróquias, denunciou nesta segunda-feira (24) a política "discriminatória" da igreja e "saiu do armário" para "não se esconder mais".

(religião homossexualidade mídia Alemanha, 500 palavras - já transmitida)

PARIS:

Dior e a história entrelaçada do bordado e da alta costura

Dior celebrou a intrincada história do bordado e da alta costura em um desfile nesta segunda-feira no qual dominaram os tons monocromáticos e a pureza das linhas.

(Índia França moda luxo, Reportagem, 400 palavras - a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

MELBOURNE:

Medvedev vence e vai às quartas de final do Aberto da Austrália; Swiatek avança

O tenista russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália após derrotar o americano Maxime Cressy (70º) com parciais de 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5 nesta segunda-feira (25), sob um calor sufocante de Melbourne.

(EUA RUS AUS 2022 tênis, 540 palavras - já transmitida)

PEQUIM:

Pequim não descarta poluição nos Jogos e organizadores ajustam medidas anticovid

A China alertou nesta segunda-feira (24) que a forte poluição do ar não pode ser descartada durante os Jogos Olímpicos, em um momento de alta no consumo de carvão.

(Meio Ambiente China 2022 CHN OLY, 410 palavras - já transmitida)

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

