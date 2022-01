Morre de covid ex-ginasta húngaro Csollany, bicampeão olímpico

O ex-ginasta húngaro Szilveszter Csollany, bicampeão olímpico, morreu aos 51 anos em consequência da covid-19, anunciaram as autoridades esportivas do país centro-europeu.

O ex-ginasta contagiou-se com o coronavírus no começo de dezembro e foi hospitalizado em Budapeste em estado grave e precisou de assistência respiratória.

Campeão europeu em 1998, conquistou a prata nos Jogos de Atlanta-1996, antes de faturar o ouro em Sydney-2000, sempre nas argolas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após se aposentar em 2003, tornou-se treinador e trabalhava em um pequeno clube austríaco.

Csollany compartilhou várias publicações antivacina em sua página no Facebook e recusava a se vacinar contra a covid-19, embora por fim tenha tido que se imunizar "por seu trabalho em contato com crianças", reportou no começo de janeiro o tabloide Blikk.

Esta informação foi publicada pouco antes de adoecer, ao ter desenvolvido uma quantidade insuficiente de anticorpos, acrescentou a fonte.

mg/anb/bm/mcd/mvv

Tags