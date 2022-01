Messi recebe camisa assinada pelo papa Francisco

O jogador de futebol argentino Lionel Messi recebeu, no domingo (23), uma camisa da Athletica Vaticana autografada pelo papa Francisco - informou o clube esportivo do Vaticano em uma nota.

Em outubro passado, Messi, atacante do clube francês Paris SG, deu ao papa uma camisa com o número 30 autografada.

No domingo, Messi recebeu o presente das mãos do monsenhor Emmanuel Gobilliard, bispo auxiliar de Lyon e delegado da Santa Sé para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, acrescentou o comunicado.

"Homem de fé, Messi me confirmou o quanto este passo era importante para ele. Rezamos juntos", escreveu o monsenhor Gobilliard nas redes sociais, junto com uma foto do ex-jogador do FC Barcelona segurando uma camisa nas mãos, e outra, com o brasileiro Neymar.

"A troca de camisas entre o papa e a estrela argentina foi concluída", completou o clube Athletica Vaticana.

Em outubro, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, entregou ao sumo pontífice a camisa exclusiva de Messi, serigrafada com o número 30, nas cores do Paris Saint-Germain.

Desde a infância torcedor do clube San Lorenzo de Buenos Aires, Francisco expressou sua gratidão e o parabenizou por sua "simplicidade". Messi e Jorge Bergoglio, eleito papa em março de 2013, encontraram-se em agosto do referido ano, no Vaticano.

