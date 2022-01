Medvedev vence e vai às quartas de final do Aberto da Austrália; Swiatek avança

O tenista russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália após derrotar o americano Maxime Cressy (70º) com parciais de 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5 nesta segunda-feira (25), sob um calor sufocante de Melbourne.

"Depois de perder o primeiro set, consegui me distanciar rapidamente. A partida foi muito dura, um inferno!", disse o russo, após 3h30 de jogo.

Medvedev teve um pequeno problema na parte superior da perna direita durante a partida, que exigiu tratamento na quadra, mas o jogador minimizou o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A partida foi longa, mas mesmo que eu tenha sentido dor, tomando um analgésico, poderei jogar", havia dito na quarta-feira Medvedev, vencedor do último US Open.

Nas quartas de final, ele enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime (9º).

No ano passado, Medvedev foi derrotado na final do Aberto da Austrália pelo sérvio Novak Djokovic, ausente este ano.

No feminino, a veterana tenista francesa Alizé Cornet derrotou a romena Simona Halep em três sets e avançou às quartas de final.

Cornet venceu com parciais de 6-4, 3-6 e 6-4 em uma partida que durou 2 horas e 33 minutos na Rod Laver Arena em Melbourne.

Nas quartas de final, Cornet enfrentará a americana Danielle Collins, que venceu a belga Elise Mertens (4-6, 6-4 e 6-4) em um duelo épico de quase três horas.

Cornet disputou seu primeiro Grand Slam no Aberto da França de 2005, mas nunca havia passado da quarta fase antes.

É algo incrível. A batalha que tive com Simona hoje e o calor. Depois de 30 minutos estávamos as duas morrendo e continuamos por duas horas e meia", disse Cornet após o jogo.

A polonesa Iga Swiatek, 9ª do mundo e que mostrou domínio total em suas primeiras partidas no Aberto da Austrália, experimentou suas primeiras dificuldades sérias nesta segunda-feira, mas acabou vencendo a romena Sorana Cirstea (38ª) por 5-7, 6-3 e 6- 3.

Swiatek não havia cedido um único set nas três primeiras rodadas, perdendo apenas quatro games em média em três partidas, levando um total de quatro horas e quatro minutos para chegar às oitavas de final.

Já nesta partida contra Cirstea, ela perdeu um set, treze games, e teve que lutar por duas horas e 27 minutos.

As lágrimas em seu rosto refletiram o esforço que precisou fazer ao longo do jogo: "Sou emotiva, ganhe ou perca, eu choro", explicou a tenista de 20 anos, que enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) ou a estoniana Kaia Kanepi (115º) na quarta-feira valendo uma vaga nas semifinais.

Campeã em Roland Garros em 2020, quando surpreendeu a todos, Swiatek chega às quartas de final pela primeira vez em um Grand Slam que não seja o parisiense.

--- Resultados desta seguinda-feira do Aberto da Austrália:

- Simples masculino (4ª fase):

Jannik Sinner (ITA/N.11) x Alex De Minaur (AUS/N.32) 7-6 (7/3), 6-3, 6-4

Félix Auger-Aliassime (CAN/N.9) x Marin Cilic (CRO/N.27) 2-6, 7-6 (9/7), 6-2, 7-6 (7/4)

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Maxime Cressy (EUA) 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 7-5

- Simples feminino (4ª fase):

Danielle Collins (EUA/N.27) x Elise Mertens (BEL/N.19) 4-6, 6-4, 6-4

Alizé Cornet (FRA) x Simona Halep (ROM/N.14) 6-4, 3-6, 6-4

Iga Swiatek (POL/N.7) x Sorana Cirstea (ROM) 5-7, 6-3, 6-3

ig/pel/bl/zm/jc

Tags