Medvedev garante quartas no Aberto da Austrália

O número 2 mundial do tênis, o russo Daniil Medvedev, classificou-se para as quartas de final do Aberto da Austrália, após derrotar o americano Maxime Cressy (70º), por 6-2, 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) e 7-5, nesta segunda-feira, em um calor sufocante.

"Depois de perder o primeiro set, consegui me distanciar rapidamente. A partida foi muito dura, um inferno!", disse o russo, após 3h30 de jogo.

Medvedev teve um pequeno problema na parte superior da perna direita durante a partida, que exigiu tratamento na quadra. Ele minimizou o assunto.

"A partida foi longa, mas embora tenha tido dores, tomando um analgésico, poderei jogar" na quarta-feira, disse Medvedev, vencedor do último Aberto dos Estados Unidos.

Nas quartas de final, ele enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime (9º).

No ano passado, Medvedev foi derrotado na final do Aberto da Austrália pelo sérvio Novak Djokovic, ausente do torneio este ano.

