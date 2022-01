Homem sobrevive após viagem de 11 horas escondido em trem de pouso de voo da África para Europa

Um homem foi encontrado no último domingo, 23, escondido no trem de pouso de uma aeronave de carga no aeroporto de Amsterdã, capital dos Países Baixos. O voo, que saiu da África do Sul, fez escala em Nairóbi, no Quênia, e teve duração de 11 horas. Não se sabe de onde o homem embarcou.

De acordo com o portal UOL, as autoridades se surpreenderam que o homem tenha sobrevivido por causa das condições da viagem em grandes altitudes, como o frio e o baixo nível de oxigênio.

A polícia local disse que o homem passa bem, considerando as circunstâncias em que foi encontrado. Ele foi levado ao hospital e ainda não se sabe qual a idade e nacionalidade do viajante.

Esse é o sexto caso, nos últimos cinco anos, de imigrantes irregulares que foram encontrados no trem de pouso de uma avião, segundo informações do portal de notícias holandês Gelderlander.

