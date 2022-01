Emiratos Árabes Unidos intercepta mísseis disparados por rebeldes iemenitas

Dois mísseis balísticos disparados pelos rebeldes huthis do Iêmen foram interceptados e destruídos pelos Emirados Árabes Unidos (EAU) - disse o Ministério da Defesa dos Emirados nesta segunda-feira (24).

"O ataque não causou baixas e os restos dos mísseis balísticos interceptados e destruídos caíram em áreas separadas ao redor do emirado de Abu Dhabi", disse o ministério em um comunicado.

De acordo com a mesma fonte, os Emirados Árabes Unidos estão "prontos para enfrentar qualquer ameaça" e "tomarão todas as medidas necessárias para proteger o Estado de ataques".

O lançamento ocorreu uma semana depois que os rebeldes huthis do Iêmen reivindicarem a responsabilidade por ataques com míssil e drone em Abu Dhabi, causando a explosão de um tanque de combustível. Três pessoas morreram.

Os Emirados Árabes Unidos fazem parte da coalizão militar liderada pela Arábia Saudita que apoia o governo iemenita contra os huthis apoiados pelo Irã.

Após os ataques, a coalizão lançou ações de represália contra a capital do país, Sanaa, controlada pelos rebeldes. Testemunhas e fontes médicas e da cidade disseram à AFP que 11 pessoas foram mortas no ataque a Sanaa.

A guerra civil do Iêmen começou em 2014, quando os huthis tomaram Sanaa, e as forças lideradas pela Arábia Saudita intervieram no ano seguinte para apoiar o governo.

