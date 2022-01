Cuba julga 39 manifestantes por protesto de julho

Trinta e nove participantes dos protestos do último 11 de julho em Cuba serão julgados nesta semana em Havana e em outras duas províncias pelos crimes de rebelião, sabotagem e atentado, informou o grupo Justiça 11J nesta segunda-feira.

Entre segunda e sexta-feira, serão julgados "39 manifestantes" que podem ser condenados a penas de entre seis e 26 anos de prisão pelos crimes", segundo uma lista publicada pelo grupo do Facebook Justiça 11J.

Do total de manifestantes, de 17 a 68 anos de idade, nove serão processados pelo Tribunal Popular de Jovellanos. Outros 21 serão julgados no Tribunal do Município de 10 de outubro, em Havana, e mais nove em tribunais dos municípios de Quivicán e San José de las Lajas, na província de Mayabeque.

De acordo com o Justiça 11J, até hoje "pelo menos 407" manifestantes foram julgados, incluindo 158 por rebelião e 40 por sabotagem.

Em Cuba, onde qualquer oposição é ilegal, o governo acusa os dissidentes de serem "mercenários" dos Estados Unidos.

