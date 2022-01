Comunicado do Business Wire :Teledyne FLIR

A Teledyne FLIR Defense, parte da Teledyne Technologies Incorporated (NYSE: TDY), conjuntamente com seu parceiro dinamarquês Precision Technic Defence Group, anunciou que assinou um contrato de sete anos com a Organização de Aquisição e Logística de Defesa (Defense Acquisition and Logistics Organization, DALO) da Dinamarca para fornecer diversos sistemas de vigilância de médio e longo alcance para aplicações terrestres, marítimas e aéreas. A DALO também adjudicou às empresas um contrato de serviço e manutenção.

O valor potencial do contrato durante toda a sua vigência deve superar os US$ 100 milhões.

A Teledyne FLIR ofereceu seus sistemas de aquisição de imagens avançados SeaFLIR®/TacFLIR® 280-HDEP e SeaFLIR/TacFLIR 380 HLD-X, que operam de dia, à noite e em qualquer condição climática. O contrato permite à DALO adquirir versões desses produtos para o programa de sistemas de sensores móveis de defesa dinamarquês em apoio às necessidades de vigilância do Exército, da Aeronáutica e da Marinha do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Teledyne FLIR tem orgulho de realizar uma parceria com a Precision Technic Defence para seguir fornecendo às Forças Armadas dinamarquesas sistemas de sensores com estabilização giroscópica de última geração", afirmou JihFen Lei, vice-presidente executivo e gerente geral da Teledyne FLIR Defense. "Investimos intensamente em atualizações tecnológicas em toda a nossa linha, incluindo recursos de processamento e inteligência artificial de borda que reduzem a carga cognitiva em operadores e melhoram a consciência situacional.

Como parceiros do setor e regional da mais alta confiança, esperamos fornecer plataformas de aquisição de imagens, serviço e suporte às forças de defesa dinamarquesas por muitos e muitos anos", acrescentou Lei.

Projetado para operações marítimas em tempo integral e qualquer condição climática, o SeaFLIR 280-HDEP fornece detecção, identificação e rastreamento de alvo em longo alcance para suporte a uma grande variedade de missões, como inteligência, vigilância e reconhecimento; busca e resgate marítimos; interdição; operações secretas e recuperação de desastres. O TacFLIR 280-HDEP conta com designação a laser e é uma versão terrestre do sistema utilizado para vigilância de veículos terrestres e instalações fixas. O SeaFLIR TacFLIR 380 HLD-X fornece imagens multiespectrais de alta definição, desempenho de aquisição de imagens de ultralongo alcance, estabilização de imagem superior e metadados reais incorporados em vídeo digital, completo com designação a laser e telêmetro.

Sobre a Teledyne FLIR

A Teledyne FLIR, uma empresa Teledyne Technologies, é uma líder mundial em soluções inteligentes de detecção para aplicações de defesa e industriais com aproximadamente 4.000 funcionários mundialmente. Fundada em 1978, a empresa cria tecnologias avançadas para ajudar profissionais a tomar decisões melhores e mais rápidas que salvam vidas e meios de subsistência. Para mais informações, acesse www.teledyneflir.com e siga @flir.

Sobre a Teledyne Technologies

A Teledyne Technologies, Inc., é uma fornecedora líder de instrumentação sofisticada, produtos e software de imagem digital, eletrônicos aeroespaciais e de defesa, e sistemas de engenharia. As operações da Teledyne estão localizadas principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e oeste e norte da Europa. Para mais informações acesse o site da Teledyne em www.teledyne.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220124005078/pt/

Contato

Contatos com a mídia:

Joe Ailinger, Jr. Teledyne FLIR Telefone: +1 781-801-6161 E-mail: joe.ailinger@teledyneflir.com

Ryan Williams Targeted Victory Telefone: +1 617-697-9072 E-mail: rwilliams@targetedvictory.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags