Comunicado do Business Wire :IHS Holding Limited

A IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, assinou um contrato para adquirir a São Paulo Cinco Locação de Torres Ltda. ("SP5"), empresa do portfólio do Grupo Torresur ("GTS"). A GTS é uma das principais provedoras de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, sendo que o portfólio SP5 inclui 2.115 torres de telecomunicações em todo o Brasil. Proforma para o fechamento deste portfólio, a IHS Towers passará a deter cerca de 7.000 torres no Brasil, além da rede de fibra secundária que abrange cerca de 6,4 milhões de residências passadas que opera atualmente.

A aquisição deverá gerar receita e EBITDA ajustado de cerca de US$ 38 milhões e US$ 36 milhões, respectivamente, no primeiro ano completo após o fechamento (com base na taxa de câmbio atual). O preço de compra da transação, à vista e isento de dívidas, é de US$ 315 milhões.

Esta transação é parte essencial da estratégia de crescimento inorgânico da IHS Towers na América Latina, uma vez que a IHS busca se tornar a principal provedora de infraestrutura de telecomunicações de mercados emergentes, já que as unidades do SP5 estão localizadas em 25 dos 27 estados do Brasil. O SP5 será integrado às empresas brasileiras existentes da IHS Towers sem funcionários, sendo transferido à IHS Towers sob a aquisição.

Sam Darwish, Presidente e Diretor Executivo da IHS Towers, comentou "A aquisição do portfólio SP5 da GTS será nossa quinta transação desde que entramos na região há dois anos e é uma prova de nosso compromisso contínuo em satisfazer as demandas de conectividade da América Latina. No portfólio SP5 há 2.115 unidades estrategicamente localizadas em todo o Brasil, aumentando a atratividade do portfólio da IHS para nossos clientes, seja no Brasil ou em nossas operações na América Latina."

Jimmy Eisenstein, Presidente e Diretor Executivo da GTS,disse "A venda de nosso portfólio SP5 representa a culminação de nossa estratégia de criar um importante negócio de infraestrutura com foco em regiões historicamente carentes do Brasil. Desde nossa aquisição, nossa equipe impulsionou um forte crescimento orgânico da receita, comprovando o papel crucial do SP5 para o mercado e resultando em um excelente retorno para nossos investidores."

O contrato está sujeito a aprovações regulatórias e deve ser finalizado no 1º trimestre de 2022.

Sobre a IHS Towers:A IHS Towers é uma das maiores proprietárias, operadoras e desenvolvedoras independentes de infraestrutura de telecomunicações compartilhada do mundo por número de torres, sendo a única empresa de torres com foco exclusivo em mercados emergentes. A empresa possui mais de 38.000 torres proforma em seus 11 mercados, incluindo Brasil, Camarões, Colômbia, Costa do Marfim, Egito, Kuwait, Nigéria, Peru, Ruanda, África do Sul e Zâmbia. Para mais informação, envie um e-mail a: communications@ihstowers.com ou acesse: www.ihstowers.com

Sobre a GTS:A GTS é uma das principais proprietárias e operadoras de infraestrutura de telecomunicações no Brasil com mais de 2.800 torres. Como pioneira no mercado de torres no Brasil, a GTS adquiriu mais de 6.000 torres e alienou mais de 3.000 após criar negócios comprovados com longo histórico de forte crescimento orgânico. A GTS foi fundada pelo veterano do setor de torres, Jimmy Eisenstein, e sua equipe e pela Providence Equity Partners, uma empresa líder mundial de capital privado especializada em investimentos de capital em empresas de mídia, entretenimento, comunicações e serviços de informação ao redor do mundo.

Carolina Desmeules / Jessica McGhie communications@ihstowers.com

