Comunicado do Business Wire :FERRONATO KGS GROUP

"Sempre fomos reconhecidos por nosso foco em tecnologia inovadora, e a nova marca Ferronato de acessórios pessoais de estilo de vida é mais um marco em nossa trajetória", declarou Sandro Giovanni Ferronato, diretor executivo da FERRONATO KGS GROUP LTD.

A FERRONATO KGS GROUP foi estabelecido em 1906 na cidade suíça de Lugano. Mundialmente reconhecida por suas ferramentas de precisão, tecidos abrasivos e metalizados, a KGS é dirigida hoje por uma terceira geração, liderada por Sandro Giovanni Ferronato.

Ele acrescentou: "A Ferronato é uma marca de estilo de vida nascida com um senso de imediatismo que cria acessórios de alta tecnologia sob medida que protegem sua privacidade".

Os acessórios inteligentes Ferronato apresentados no Pavilhão Suíço incluem uma série de produtos pessoais que contam com tecidos metalizados da KGS e incluem capas para notebooks, bolsas para celulares, sacolas e maletas que asseguram a proteção da privacidade e de informações pessoais.

A empresa afirmou que os acessórios inteligentes produzidos com tecidos metalizados funcionam bem como um antídoto contra ameaças de vigilância invasivo que enfrentamos em todas as etapas de nossas vidas pessoais.

"Criados para a nossa vida digital, esses acessórios inteligentes nos protegem contra diversas ameaças digitais em potencial. Isso inclui desde impedir o rastreamento de nossa localização e a ativação remota de nossos celulares até a espionagem de nossas conversas e o roubo de informações cruciais e dados pessoais", explicou Alessia Ferronato, sócia da Ferronato.

A KGS declarou que esses acessórios impedirão invasões de hackers, rastreamentos, potenciais cibercrimes, roubo de dados, infiltrações digitais e violações de sistemas sem o consentimento de uma ou mais pessoas.

Como líder mundial na fabricação de abrasivos de diamante flexíveis e tecidos metalizados eletroliticamente, a KGS tem seus produtos utilizados nos mais diversos setores de mercado. Isso abrange os setores aeroespacial, aeronáutico, automotivo, de defesa, equipamentos médicos, construção, telecomunicações e produtos eletrônicos de consumo.

Com escritórios em 16 países, a empresa fornece produtos em mais de 100 países a partir de suas seis fábricas localizadas na Suíça, Países Baixos, Hungria, Portugal, Emirados Árabes Unidos, China e Índia.

Saad Aqueel,+971588911959 saad@the3floor.ae

