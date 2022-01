Comunicado do Business Wire :AEM

AEM anunciou hoje a atualização altamente antecipada da Earth Networks Total Lightning Network® (ENTLN). Com melhorias significativas na exatidão da localização e na eficiência da detecção de raios, a ENTLN agora aprimora a capacidade dos clientes da AEM de rastrear raios em tempo real e fornecer alerta antecipado para eventos climáticos severos que possam ameaçar a segurança pública e a eficácia operacional.

As melhorias são conduzidas mediante novas concepções de algoritmos proprietários da ENTLN e incluem:

-- Precisão excepcional da localização de raios agora abaixo de 100 metros. Com exatidão aprimorada, os responsáveis por manter pessoas e ativos protegidos contra intempéries têm mais precisão para tomar decisões com confiança em momentos importantes.

-- Eficiência de detecção superior a 95% a nível regional, com 30-50% mais raios detectados em todo o mundo. Com maior eficiência de detecção, a ENTLN aprimora sua confiabilidade líder do setor.

-- 90% da precisão de classificação de raios em nuvem e nuvem-solo. Para clientes que tomam decisões com base no tipo de raio, a classificação aprimorada aumenta a capacidade de rastrear eventos de raios relevantes para uma situação específica.

Os dados de raios da ENTLN agora estão disponíveis em formatos de dados expandidos para consumo contínuo em aplicações de terceiros para investigar eventos climáticos, verificar impactos e analisar danos induzidos por raios. Estes novos recursos de rede também são acompanhados por um sensor de raios com nova concepção, permitindo implantações e manutenção mais fáceis em ambientes remotos.

A nova oferta de raios agora está integrada ao conjunto de aplicativos de suporte à decisão da AEM, incluindo:

-- Produtos Sferic da Earth Networks - para proteger vidas e ativos contra condições climáticas severas, incluindo raios, ventos fortes e chuvas intensas, a linha de produtos Sferic fornece mais de 120 níveis de mapeamento exibindo condições atuais e previsões, e permite que alertas personalizados sejam entregues via e-mail, texto ou notificações automáticas a um aplicativo móvel complementar.

-- OneRain Contrail® - para gestão e alerta de risco de inundação, segurança de barragens e operações de comportas de reservatórios, a Contrail fornece informações sobre raios para garantir a segurança dos primeiros socorristas e identificar tempestades convectivas mais vigorosas que possam exacerbar inundações repentinas locais e condições de enchentes.

-- FTS360 - para monitoramento e mitigação de incêndios florestais, o FTS360 integra dados de sensores e estações, imagens de câmeras e vídeo para fornecer uma percepção situacional completa de eventos de incêndios florestais atuais e potenciais. Os dados de raios melhoram o tempo de resposta, fornecendo detecção precoce e verificação de possíveis ignições de incêndios florestais.

"Com a escalada de riscos ambientais e o aumento dos impactos de eventos climáticos severos em todo o mundo, os setores público e privado dependem cada vez mais de informações meteorológicas em tempo real para impulsionar seus planos de ação de emergência, manter as pessoas seguras e minimizar o tempo de inatividade", disse Mark. Miller, Diretor Comercial da AEM. "Estamos entusiasmados em trazer estas melhorias à nossa rede de detecção de raios líder do setor e garantir que os tomadores de decisão tenham acesso a dados de raios mais confiáveis e seguros do mercado."

"Como um dos primeiros a adotar a nova ENTLN, ficamos impressionados com a maior eficiência de detecção e localização exata que ela trouxe à Australia Total Lightning Network (ATLN)", disse Martin Palmer, Diretor Geral da WeatherZone. "Seus dados, junto com nossas soluções e conhecimentos, fornecem a nossos clientes a inteligência operacional necessária para tomar decisões ágeis e com confiança. A Earth Networks nos permite fornecer uma solução abrangente para organizações e empresas em toda a Austrália."

Operando mais de 1.800 sensores em 100 países, a Earth Networks Total Lightning Network é a rede mundial de raios mais avançada do mundo. Sua capacidade de monitorar de modo abrangente os raios em nuvem e nuvem-solo permite a criação de alertas de clima severo mais rápidos, alternativas de radar derivadas de raios e visualização de tempestades em tempo real.

Os novos recursos da rede de raios, bem como o conjunto mais amplo de soluções de risco ambiental da AEM, estão em exibição no 102o Encontro Anual da Sociedade Americana de Meteorologia (AMS) desde hoje até 27 de janeiro de 2022. Para saber mais, acesse a AEM em https://aem.eco.

Sobre a AEM

A AEM está combinando líderes mundiais de tecnologia para capacitar comunidades e organizações a sobreviver e prosperar diante dos crescentes riscos ambientais. Ao implantar redes de detecção inteligentes, operar uma infraestrutura de gestão de dados segura e escalável bem como fornecer análises de alto valor mediante um conjunto de aplicativos de usuário final, a AEM serve como fonte essencial para conhecimentos ambientais. Estas tecnologias permitem resultados positivos, ajudando a reduzir o impacto ambiental e criando um mundo mais seguro. Para mais informação, acesse https://aem.eco.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

