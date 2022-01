China realiza operação com 39 aviões de guerra na região de Taiwan

A China realizou nesta segunda-feira, 24, uma operação com 39 aviões de guerra na região de Taiwan, no maior movimento do tipo este ano, em meio a tensões sobre o futuro da ilha. A ação incluiu 24 caças J-16, dez jatos J-10 e outras aeronaves de apoio, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan. A força aérea do território insular mobilizou seus próprios jatos e rastreou as atividades chinesas por meio de seus radares.

No domingo, 23, os Estados Unidos disseram que dois de seus porta-aviões haviam feito exercícios militares no Mar do Sul da China. O Ministério das Relações Exteriores chinês se recusou a comentar por que o seu Exército realizou uma missão tão grande na segunda-feira, dizendo que não era um assunto diplomático.

Taiwan e China se separaram durante uma guerra civil em 1949, mas Pequim reivindica a ilha como seu próprio território. Os chineses têm usado meios diplomáticos e militares para isolar e intimidar o território, mas os EUA continuaram a apoiar Taiwan por meio da venda armas avançadas e aviões de combate. Fonte: Associated Press.

