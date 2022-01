Biden faz reunião virtual com líderes europeus para discutir Ucrânia hoje à tarde

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizará uma videochamada, fechada para a imprensa, com líderes europeus em resposta ao aumento da presença militar da Rússia nas fronteiras da Ucrânia no período da tarde desta segunda-feira.

De acordo com o comunicado da Casa Branca, participarão da reunião a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel; o presidente da França, Emmanuel Macron; o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz; o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi; o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, o presidente da Polônia, Andrzej Duda e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

