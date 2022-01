Tunísia surpreende Nigéria nas oitavas da CAN; Burkina Faso elimina Gabão nos pênaltis

A Nigéria, uma das favoritas ao título e que vinha de uma campanha 100% em seu grupo, foi eliminada nas oitavas de final da Copa Africana das Nações (CAN) ao perder por 1 a 0 para a Tunísia, neste domingo, em Garoua.

Os tunisianos vão enfrentar Burkina Faso, que mais cedo se tornou a primeira seleção a avançar para as quartas-de-final ao vencer o Gabão nos pênaltis (7-6 após empate em 1 a 1), em Limbé.

A Tunísia chegou ao confronto como zebra depois de perder dois jogos na primeira fase e tendo se classificado apenas como um dos melhores terceiros colocados.

No entanto, um gol de Youssef Msakni aos 47 minutos garantiu a vaga entre os oito melhores do continente.

No início do segundo tempo, a Nigéria ainda sofreu com a expulsão de um de seus jogadores Alex Iwobi (no minuto 66), que havia acabado de entrar em campo para substituir Kelechi Iheanacho.

Burkina Faso se classificou em um jogo mais dramático.

Bertrand Traoré, aos 28 minutos, abriu o placar para os burkinenses antes do Gabão empatar nos acréscimos, graças a um gol contra de Adama Guira (90+1).

Nos pênaltis, Ismahila Ouedraogo converteu a cobrança decisiva, a décima oitava da disputa.

Traoré havia perdido um pênalti no tempo regulamentar, aos 18 minutos.

O Gabão jogou com um homem a menos desde o minuto 67 devido à expulsão de Sidney Obissa.

É a quarta vez que Burkina Faso se classifica para as quartas de final da CAN.

"Foi um jogo louco, não foi fácil controlar nossas emoções. Tivemos chances de matar o duelo antes, mas assim é o futebol. Poderia ter caído para qualquer lado, mas estamos muito satisfeitos com o resultado", disse o treinador de Burkina Faso, Kamou Malo.

O Gabão conclui assim um torneio em que foi afetado pelas infecções por covid-19 e pelos desfalques de suas duas estrelas, Pierre-Emerick Aubameyang e Mario Lemina, que testaram positivo antes do primeiro jogo e que voltaram na semana passada a seus clubes, Arsenal e Nice, respectivamente.

