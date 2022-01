Três macacos de laboratório que escaparam nos EUA foram encontrados e sacrificados

Três macacos de laboratório que escaparam do caminhão que os transportava após um acidente de trânsito no nordeste dos Estados Unidos foram capturados e sacrificados no sábado, 22, anunciaram as autoridades locais.

O caminhão que transportava cem macacos para um laboratório caiu perto de Danville, Pensilvânia, na tarde de sexta-feira, quando estava a caminho de um laboratório na Flórida.

A polícia twittou no sábado que alguns animais "fugiram do local do acidente para a área circundante", pedindo às pessoas que não se aproximassem dos animais.

À noite, informou que os cem macacos foram encontrados, mas a mídia local informou que três deles foram sacrificados.

As autoridades locais não explicaram por que os animais foram sacrificados.

Na manhã de sábado, a Polícia Estadual da Pensilvânia divulgou uma imagem de um primata empoleirado em uma árvore ao lado da Rota 54 durante a noite fria.

Um repórter disse que a polícia cercou o macaco antes que tiros fossem disparados de uma arma não identificada.

Os macacos Cynomolgus, também conhecidos como macacos de cauda longa, podem custar até US$ 10.000 cada e têm sido muito procurados para pesquisas de vacinas contra o coronavírus, de acordo com o New York Times. Eles podem viver 30 anos em cativeiro.

