-- AMÉRICAS

LIMA:

Zoológico cuida de aves marinhas resgatadas de derramamento de óleo no Peru

Um zoológico de Lima está tentando salvar aves marinhas ameaçadas de extinção após um derramamento de 6.000 barris de petróleo na costa central do Peru, atribuído a um maremoto causado por uma erupção vulcânica em Tonga.

-- EUROPA

COPENHAGUE:

OMS considera 'plausível' que pandemia na Europa termine com a ômicron

A variante ômicron do coronavírus, com a qual 60% dos europeus poderão ser infetados antes de março, deu lugar a uma nova fase da pandemia de covid-19 na região e poderá acelerar o seu fim, disse o diretor da OMS para a Europa.

KIEV:

Ucrânia quer desmantelar toda estrutura pró-russa em seu território

A Ucrânia declarou, neste domingo (23), que quer desmantelar qualquer grupo pró-Rússia depois que o Reino Unido acusou Moscou de tentar impor um líder pró-russo a Kiev em meio a tensões na fronteira ucraniana.

GENEBRA:

Sistema Covax abre uma nova frente para acabar com a pandemia

O sistema Covax, que fornece vacinas contra a covid-19 a países pobres, pretende acabar com a pandemia este ano garantindo não só as doses mas também sua distribuição e injeção.

NICÓSIA:

Chipre do Norte realiza legislativas em meio à crise econômica

Os eleitores da República Turca do Chipre do Norte celebraram neste domingo(23) eleições legislativas antecipadas, no final de uma campanha dominada pela crise econômica que atinge este território, reconhecido apenas por Ancara.

YEREVAN:

Presidente da Armênia renuncia e cita 'tempos difíceis'

O presidente armênio, Armen Sarkissian, cujo papel é protocolar, anunciou sua renúncia neste domingo (23), alegando que seu gabinete se mostrou incapaz de influenciar a política do país durante a atual crise.

LISBOA:

Socialistas favoritos a manter o poder em Portugal

Os portugueses começaram a votar antecipadamente neste domingo (23) para as eleições legislativas de 30 de janeiro, uma votação que o primeiro-ministro socialista Antonio Costa é o favorito, embora a sua vantagem sobre a oposição de centro-direita tenha diminuído.

-- ÁSIA

CABUL:

Crise humanitária no Afeganistão concentra as discussões entre talibãs e o Ocidente

Uma delegação talibã, a primeira a visitar a Europa desde o retorno dos fundamentalistas islâmicos ao poder no Afeganistão, iniciou negociações com membros da sociedade civil afegã em Oslo neste domingo(23), com foco em direitos humanos.

PEQUIM:

Covid aumenta a conta olímpica, mas China mantém a calma

Competições com risco de serem realizadas quase sem espectadores e custos adicionais ligados à pandemia de covid-19: a conta dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 é maior do que o esperado, mas a China confia nos benefícios de longo prazo.

PEQUIM:

Pequim testa bairro inteiro para a covid, a duas semanas dos Jogos de Inverno

A cidade de Pequim anunciou, neste domingo (23), que testará hoje todos os habitantes de um bairro, após a descoberta de um foco de covid-19, menos de duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno na capital chinesa.

-- ORIENTE MÉDIO

HASSARKE, Síria:

Combates entre curdos e terroristas já mataram 136 em 4 dias na Síria

Pelo quarto dia consecutivo, os combates entre extremistas islâmicos e as forças curdas apoiadas pela coalizão internacional continuam, neste domingo (23), na Síria, com o número de mortos ultrapassando 130.

SAADA:

Esforços de resgate continuam após ataque a prisão no Iêmen atribuído à coalizão liderada por Riade

Equipes de resgate continuam seus esforços de busca neste domingo pelos escombros de uma prisão iemenita, alvo de um ataque que deixou pelo menos 70 mortos e que grupos humanitários atribuíram a uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita.

-- ÁFRICA

OUAGADOUDOU:

Soldados se amotinam em Burkina Faso para exigir demissão de chefes do Exército

Soldados se amotinaram neste domingo (23) em vários quartéis em Burkina Faso para exigir a saída de chefes do Exército e "meios mais adequados" para lutar contra os extremistas islâmicos que atacam este país desde 2015.

YAOUNDÉ:

Incêndio em boate em Camarões mata 16 pessoas

Um incêndio de origem acidental causado por fogos de artifício matou pelo menos 16 pessoas na madrugada deste domingo (23) em uma boate num bairro nobre de Yaoundé, a capital de Camarões.

