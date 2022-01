Napoli goleia lanterna Salernitana (4-1) e Insigne alcança marca de Maradona

O Napoli atropelou o lanterna Salernitana (4-1) e subiu provisoriamente para o segundo lugar na tabela antes do duelo que encerra a 23ª rodada, entre Milan (agora 3º) e Juventus (5ª).

Os napolitanos, adversários do Barcelona no mês que vem na Liga Europa, agora superam o Milan em um ponto e permanecem quatro pontos atrás do líder Inter de Milão, que no sábado venceu o Unione Venezia (17º) por 2 a 1 nos acréscimos.

O brasileiro Juan Jesus (17 minutos), o belga Dries Mertens (45+4 de pênalti), o kosovar Amir Rrahmani (47) e Lorenzo Insigne (53 de pênalti), recuperado de uma lesão, marcaram os gols do Napoli neste jogo.

Insigne alcançou o argentino Diego Maradona, ambos com 115 gols, atrás de Dries Mertens (144) e Marek Hamsik (121).

"Eu queria cobrar o (segundo) pênalti, mas foi importante para ele (Insigne), não devemos esquecer o que ele fez por nós", disse Mertens à DAZN sobre o futuro jogador do Toronto (da liga norte-americana).

O domínio do Napoli foi quase absoluto, monopolizando a posse de bola diante de uma equipe que só marcou em uma jogada isolada por meio de Federico Bonazzoli (33).

A Salernitana, sem o francês Franck Ribery, também ficou bastante enfraquecida no segundo tempo devido à expulsão aos 51 minutos de Frédéric Veseli.

Em outra partida, jogando fora de casa a Roma (6ª) venceu o Empoli (12º) por 4 a 2 e se aproximou do G4.

O destaque foi o inglês Tammy Abraham que marcou dois gols.

Também neste domingo a Fiorentina (6ª), sem o atacante Dusan Vlahovic e com dez jogadores durante quase meia hora, só conseguiu empatar em 1 a 1 com o Cagliari (18º). Com esse resultado a equipe toscana se complicou em sua tentativa de se aproximar da zona da Liga dos Campeões (G4).

A Spezia, com a confiança nas alturas depois de seus recentes triunfos contra Napoli (1-0) e Milan (2-1), continua sua recuperação na tabela (14º), graças a uma vitória sobre a Sampdoria, com um chute de primeira de Daniele Verde (69).

Seu técnico, Thiago Motta, respira mais tranquilo após ficar perto de ser demitido no final de 2021. Já o novo técnico da 'Samp', Marco Giampaolo, enfrenta uma situação delicada: sua equipe é a décima sexta com apenas três pontos de vantagem em relação á zona de rebaixamento.

Torino (10º) e Sassuolo (12º) empataram em 1 a 1. O gol do Torino foi marcado pelo paraguaio Antonio Sanabria, mas o Sassuolo evitou a derrota aos 88 minutos, com um gol de Giacomo Raspadori.

-- Resultados da 23ª rodada da Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 1

- Sábado:

Genoa - Udinese 0 - 0

Inter - Unione Venezia 2 - 1

Lazio - Atalanta 0 - 0

- Domingo:

Cagliari - Fiorentina 1 - 1

Napoli - Salernitana 4 - 1

Spezia - Sampdoria 1 - 0

Torino - Sassuolo 1 - 1

Empoli - Roma 2 - 4

Milan - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 53 22 16 5 1 53 17 36

2. Napoli 49 23 15 4 4 43 16 27

3. Milan 48 22 15 3 4 47 25 22

4. Atalanta 43 22 12 7 3 44 26 18

5. Juventus 41 22 12 5 5 34 21 13

6. Roma 38 23 12 2 9 40 30 10

7. Fiorentina 36 22 11 3 8 41 30 11

8. Lazio 36 23 10 6 7 46 39 7

9. Hellas Verona 33 23 9 6 8 43 38 5

10. Torino 32 22 9 5 8 30 21 9

11. Sassuolo 29 23 7 8 8 39 38 1

12. Empoli 29 23 8 5 10 37 47 -10

13. Bologna 27 22 8 3 11 29 37 -8

14. Spezia 25 23 7 4 12 24 42 -18

15. Udinese 24 22 5 9 8 31 36 -5

16. Sampdoria 20 23 5 5 13 29 41 -12

17. Unione Venezia 18 22 4 6 12 20 40 -20

18. Cagliari 17 23 3 8 12 22 44 -22

19. Genoa 13 23 1 10 12 20 45 -25

20. Salernitana 10 22 3 2 17 14 53 -39

