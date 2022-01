Nadal vence Mannarino na Austrália; Zverev é surpreendido e perde para Shapovalov

O canadense Denis Shapovalov, décimo quarto no ranking da ATP, foi a surpresa do Aberto da Austrália deste domingo ao derrotar nas oitavas de final o terceiro do ranking mundial, o alemão Alexander Zverev, um dos candidatos ao título, e será o adversário nas quartas de final de Rafael Nadal, que derrotou o francês Adrian Mannarino.

Nadal, 20 vezes campeão de Grand Slam, precisou de toda sua experiência e determinação para vencer o francês após um tiebreak de 28 minutos mas em seguida fechou a partioda com tranquilidade: parciais de 7-6 (16/14), 6-2 e 6-2 na Rod Laver Arena.

Nadal, sexto cabeça de chave, enfrentará nas quartas de final Shapovalov (N.14), que venceu o alemão Alexander Zverev (N.3) por 6-3, 7-6 (7/5), 6-3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tive um pouco de sorte no final do tiebreak, tive minhas chances, mas ele também teve muitas", comentou Nadal sobre a partida que durou 2 horas e 40 minutos.

"Estou muito feliz por ter sobrevivido a esse primeiro set, sem dúvida", afirmou, acrescentando que ter conseguido rapidamente um break no segundo set foi "muito importante", no passo final para a vitória.

É a décima quarta vez que o tenista espanhol de 35 anos chega às quartas de final em sua décima sétima participação em Melbourne.

Nadal tem como objetivo conquistar seu 21º Grand Slam, o que seria um recorde, após uma temporada de 2021 marcada por uma lesão crônica no pé e pela covid-19.

Mas enquanto Nadal brilhou nas oitavas de final, a surpresa veio com a derrota do alemão Zverev para Shapovalov.

"Eu vim (para a Austrália) com o objetivo de vencer o torneio e eventualmente me tornar o número 1 do mundo. Mas se eu jogar assim, não mereço. É simples assim", avaliou o alemão de 23 anos depois da eliminação.

O alemão havia chegado às semifinais em Melbourne em 2020 e às quartas no ano passado.

Já o canadense de 22 anos, semifinalista no último Wimbledon (seu melhor resultado de Grand Slam até agora) nunca havia passado da terceira rodada em Melbourne.

A outra partida das quartas de final no topo da tabela colocará frente a frente o francês Gael Monfils (20º) contra o italiano Matteo Berrettini (7º).

Monfils aproveitou a ausência de Novak Djokovic, a quem teoricamente deveria ter enfrentado nas oitavas de final, para vencer outro sérvio, Miomir Kecmanovic (77º), por 7-5, 7-6 (7/4) e 6-3.

Por sua vez, Berrettini venceu em uma disputada partida contra o espanhol Pablo Carreño (21º), 7-5, 7-6 (7/4) e 6-4.

Na disputa feminina, a número um do mundo, a australiana Ashleigh Barty, superou as oitavas de final ao derrotar a americana Amanda Anisimova (60ª do mundo), por 6-4, 6-3.

A australiana de 25 anos tentará chegar às semifinais na terça-feira contra outra americana, Jessica Pegula (21ª), que derrotou a grega Maria Sakkari (8ª) por 7-6 (7/0) e 6-3 neste domingo.

A última vez que Barty enfrentou Anisimova foi na semifinal de Roland-Garros em 2019: a australiana estava perdendo por 7-6, 3-0 antes de vencer a partida e conquistar seu primeiro título de Grand Slam dois dias depois.

Vencedora de dois títulos de majors (Roland-Garros 2019 e Wimbledon 2021), a número um do mundo busca seu primeiro título na Austrália. Em Melbourne, ela chegou às semifinais em 2020 e às quartas em 2021.

Já a espanhola Paula Badosa caiu para a americana Madison Keys, em duelo entre duas das jogadoras mais bem preparadas da temporada.

-- Resultados do Aberto da Austrália deste domingo em Melbourne:

. Simples masculino (4ª fase):

Denis Shapovalov (CAN/N.14) x Alexander Zverev (ALM/N.3) 6-3, 7-6 (7/5), 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.6) x Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (16/14), 6-2, 6-2

Gaël Monfils (FRA/N.17) x Miomir Kecmanovic (SRB) 7-5, 7-6 (7/4), 6-3

. Simples feminino (4ª fase):

Ashleigh Barty (AUS/N.1) x Amanda Anisimova (USA) 6-4, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.21) x Maria Sakkari (GRE/N.5) 7-6 (7/0), 6-3

Barbora Krejcíková (CZE/N.4) x Victoria Azarenka (BLR/N.24) 6-2, 6-2

Madison Keys (EUA) x Paula Badosa (ESP/N.8) 6-3, 6-1

bds/pc/ig/pel/psr/mr/aam

Tags