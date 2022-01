Militão empata no fim contra o Elche (2-2) e líder Real Madrid mantém vantagem no Espanhol

Graças a uma cabeçada do zagueiro brasileiro Éder Militão nos acréscimos, o Real Madrid salvou um ponto em seu estádio diante do Elche (2-2) e manteve sua vantagem na liderança da LaLiga, num jogo em que Karim Benzema, lesionado, deixou o campo no início do segundo tempo.

Apesar de estar perdendo por 2 a 0, depois do Elche ter marcado por meio do argentino Lucas Boyé (42) e Pere Milla (76), o Real Madrid apelou ao seu espírito guerreiro e empatou com gols do croata Luka Modric, de pênalti (82) e do brasileiro Éder Militão (90 + 2) de cabeça após um cruzamento de Vinícius Jr.

Os gols do Real Madrid surgiram quando Benzema, artilheiro dos 'merengues' nesta temporada (27 gols em 33 jogos disputados), já havia se retirado devido a uma aparente lesão muscular, o que disparou os alarmes já que dentro de três semanas o time da capital vai disputar o jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões contra o PSG.

Com este resultado, o Real Madrid mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Sevilla, que no sábado também reagiu para empatar, depois de estar perdendo por 2 a 0, com o Celta.

Em terceiro na tabela está o outro time sevilhano, o Betis (40 pontos), e o Atlético de Madrid fecha a zona da Liga dos Campeões (36).

Na outra partida disputada neste domingo o Osasuna (11º) venceu por 2 a 0 o Granada (14º), que está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Betis 1 - 4

- Sábado:

Levante - Cádiz 0 - 2

Villarreal - Mallorca 3 - 0

Sevilla - Celta Vigo 2 - 2

Atlético de Madrid - Valencia 3 - 2

- Domingo:

Granada - Osasuna 0 - 2

Real Madrid - Elche 2 - 2

(14h30) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Getafe

(17h00) Alavés - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 50 22 15 5 2 47 20 27

2. Sevilla 46 22 13 7 2 34 16 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Atlético de Madrid 36 21 10 6 5 36 26 10

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 13

7. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

8. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

9. Valencia 29 22 7 8 7 35 36 -1

10. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

11. Osasuna 28 22 7 7 8 22 27 -5

12. Celta Vigo 27 22 7 6 9 26 25 1

13. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

14. Granada 24 22 5 9 8 26 33 -7

15. Elche 23 22 5 8 9 23 30 -7

16. Getafe 21 21 5 6 10 17 23 -6

17. Mallorca 20 21 4 8 9 17 33 -16

18. Cádiz 18 22 3 9 10 19 36 -17

19. Alavés 17 21 4 5 12 16 34 -18

20. Levante 11 21 1 8 12 21 43 -22

