Liverpool vence Crystal Palace (3-1) e se aproxima da liderança; Chelsea derrota Tottenham

Com sua vitória por 3 a 1 sobre o Crystal Palace (13º) e um 2 a 0 sobre o Tottenham neste domingo, o Liverpool (2º) e o Chelsea (3º) se aproximoaram do Manchester City, líder da Premier League, na 23ª rodada em que o Arsenal (6º) tropeçou diante do lanterna Burnley e perdeu a chance de entrar no G4.

O City, que empatou no sábado em 1 a 1 fora de casa com o Southampton (12º), soma 57 pontos, contra 48 do Liverpool, que tem um jogo a menos.

O terceiro é o Chelsea (44 pontos), que fecha a jornada dominical com o clássico londrino contra o Tottenham (7º).

Apesar de não contar com suas duas estrelas africanas, Mohamed Salah e Sadio Mané, que disputam a Copa Africana das Nações, os 'Reds' foram irresistíveis durante a primeira meia hora, conseguindo sair em vantagem com gols de Virgil van Dijk (8) e Oxlade-Chamberlain (32).

Depois, a equipe comandada por Jürgen Klopp diminuiu o ritmo e o Crystal Palace aproveitou para entrar em jogo depois de diminuir através do francês Odsonne Edouard (55).

O Liverpool passou por algumas dificuldades no segundo tempo, pois só conseguiu garantir a vitória quando o brasileiro Fabinho converteu um pênalti quase no fim (89) fazendo 3 a 1.

"Foi um pouco de futebol no estilo Dr. Jekyll e Mr. Hyde hoje", brincou Klopp (em alusão à obra 'O médico e o monstro' do escritor Robert Louis Stevenson) após um jogo em que sua equipe exibiu duas faces.

"Mostrou quão insanamente bons podemos ser e quão ruins também!", acrescentou.

Mas houve muita polêmica em torno do pênalti a favor do Liverpool a um minuto do fim, após uma longa intervenção do VAR para analisar o lance em que Vicente Guaita interrompeu o avanço de Diogo Jota.

"Quando marcamos, havia jogo para tentarmos o empate. Mas o árbitro matou nossas pernas hoje", disse o furioso treinador do Palace, o francês Patrick Vieira.

Após o triunfo do Liverpool, o Chelsea se viu obrigado a vencer o derby contra o Tottenham para se manter na luta pelo título e os 'Blues' cumpriram o dever de casa batendo os Spurs por 2 a 0, com gols do marroquino Hakim Ziyech (47) e do brasileiro Thiago Silva (55).

Foi a quarta derrota que os 'Blues' infligem nesta temporada aos seus vizinhos do norte de Londres, que também estão perdendo terreno na luta para entrar no G4 e se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Também neste domingo, o Arsenal perdeu a chance de entrar no G4 ao não conseguir marcar um gol contra o lanterna Burnley (0-0), empate que deixou a equipe de Mikel Arteta com 36 pontos, a dois da zona da Champions que agora é fechada pelo Manchester United.

Os Red Devils derrotaram um adversário direto na corrida, o West Ham (5º com 37 pontos), por 1 a 0 no sábado.

Em duelo entre equipes da zona intermediária neste domingo, Leicester (10º) e Brighton (9º) dividiram os pontos (1-1).

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sexta-feira:

Watford - Norwich City 0 - 3

- Sábado:

Everton - Aston Villa 0 - 1

Leeds - Newcastle 0 - 1

Manchester United - West Ham 1 - 0

Brentford - Wolverhampton 1 - 2

Southampton - Manchester City 1 - 1

- Domingo:

Leicester - Brighton 1 - 1

Crystal Palace - Liverpool 1 - 3

Arsenal - Burnley 0 - 0

Chelsea - Tottenham 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 57 23 18 3 2 55 14 41

2. Liverpool 48 22 14 6 2 58 19 39

3. Chelsea 47 24 13 8 3 48 18 30

4. Manchester United 38 22 11 5 6 36 30 6

5. West Ham 37 23 11 4 8 41 31 10

6. Arsenal 36 21 11 3 7 33 25 8

7. Tottenham 36 20 11 3 6 26 24 2

8. Wolverhampton 34 21 10 4 7 19 16 3

9. Brighton 30 22 6 12 4 23 23 0

10. Leicester 26 20 7 5 8 34 37 -3

11. Aston Villa 26 21 8 2 11 28 32 -4

12. Southampton 25 22 5 10 7 26 34 -8

13. Crystal Palace 24 22 5 9 8 31 34 -3

14. Brentford 23 23 6 5 12 26 38 -12

15. Leeds 22 21 5 7 9 24 40 -16

16. Everton 19 20 5 4 11 24 35 -11

17. Norwich City 16 22 4 4 14 13 45 -32

18. Newcastle 15 21 2 9 10 21 43 -22

19. Watford 14 20 4 2 14 23 40 -17

20. Burnley 12 18 1 9 8 16 27 -11

