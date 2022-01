Comunicado do Business Wire :Ethos Asset Management Inc., USA

A ETHOS ASSET MANAGEMENT INC, EUA, anunciou uma nova parceria de financiamento de longo prazo com a Meat Alimentos e Serviços Ltda., empresa de varejo de alimentos de sucesso em São Paulo com uma equipe que possui mais de 16 anos de experiência. A Meat Alimentos implementará diversos tipos de lojas para atender a todas as regiões do país com um investimento de capital inicial de US$ 5,76 milhões.

Carlos Santos, presidente e CEO da Ethos, declarou: "Estamos entusiasmados por sermos parceiros da Meat Alimentos e Serviços Ltda., experiente varejista no ramo alimentício no Brasil. Ficamos fascinados com a paixão e visão de Marcelo Soares da Silva, CEO da Meat Alimentos, seus planos de expansão para a 'General Prime Burger' e ambição para lançar uma nova marca de restaurante em outros mercados. Marcelo e sua dedicada equipe realizaram uma ampla pesquisa e estudaram o impacto da Covid-19 no mercado brasileiro de fast food para criar um plano de negócios e estratégia de implementação de alto nível, dadas as novas oportunidades que estão surgindo. Novos parceiros apoiarão a nova marca e aumentarão as competências e experiência das equipes de liderança e governança. Estamos muito satisfeitos em poder continuar nossos investimentos no Brasil. Mais especificamente, nosso investimento possibilitará a criação de mais empregos e oportunidades de carreira para comunidades locais e nacionais nos estabelecimentos e cadeia de suprimentos, nesse momento desafiador em que o Brasil se recupera da pandemia da Covid-19".

Marcelo Soares da Silva, CEO da Meat Alimentos e Serviços Ltda.,disse:"Temos certeza de que encontramos a parceria ideal para nossa estratégia de expansão no território nacional, que foi estrategicamente criada e planejada pensando neste momento pós-pandêmico, respeitando as necessidades atuais dos consumidores, seja presencialmente ou por meio de entrega, mas preservando sempre a qualidade dos nossos produtos e serviços já reconhecidos em nosso segmento.

Agradeço ao Carlos Santos e equipe pela confiança e dedicação ao nosso projeto, com também ao nosso consultor e conselheiro Perminio Moreira pelo suporte fornecido.

A Ethos Management representa uma excelente alternativa ao que encontramos no sistema financeiro brasileiro, permitindo que diversos empreendedores brasileiros planejem seu futuro com seu suporte, já que temos ótimos projetos para viabilizar o crescimento do nosso país e este modelo oferece suporte essencial para isso".

Perminio Moreira declarou: "Como consultor e conselheiro do Grupo Meat Alimentos, parabenizo a ETHOS e a Meat Alimentos pela parceira. Estou ciente dos seus esforços para chegar à conclusão desse acordo. Tenho certeza de que estamos quebrando um paradigma com este modelo de financiamento e condições tão favoráveis para o mercado brasileiro atual para esse tipo de operação".

"Como consultor e conselheiro de algumas empresas de varejo no Brasil, expresso meu reconhecimento à Ethos Asset Management, pois o varejo e o setor terão um grande parceiro para apresentar e evoluir na expansão e desenvolvimento de grandes negócios.

Parabéns a todos que ajudaram e participaram para chegarmos até aqui."

Mayra Fonseca Couto, diretora executiva da Ethos, América do Sul,disse: "A parceria com a Meat Alimentos e Serviços Ltda. é importante para a Ethos em termos de diversificação dos investimentos do nosso Grupo e nos permitirá promover um segmento que foi imensamente afetado pelos efeitos da pandemia, gerando oportunidades de empregos direta e indiretamente. O projeto de expansão da Meat Alimentos em um momento tão difícil na economia mostra a resiliência de Perminio Moreira e Marcelo Soares, e a excelência na administração dos negócios há mais de 16 anos. Assim como nossos novos parceiros, a Ethos está otimista e acredita na recuperação da economia brasileira".

Sobre a Ethos Asset Management:

A Ethos Asset Management (Ethos) é uma empresa independente, sediada nos Estados Unidos, com um alcance global em mobilização de recursos e financiamento de projetos.

Para mais informações sobre a Ethos Asset Management, acesse https://www.ethosasset.com/.

Sobre a Meat Alimentos:

A Meat Alimentos é uma empresa do setor gastronômico, sediada em São Paulo e com restaurantes localizados em shopping centers e em diferentes regiões da cidade.

Para mais informações sobre a Meat Alimentos, acesse https://gpmnasuacasa.com.br/

Contato

Meat Alimentos Marcelo Soares da Silva, CEO; marcelo.soares@ekko.com.br

Contato para a Ethos: Mayra Fonseca Couto, Diretora Executiva, América do Sul; info@ethosasset.com

