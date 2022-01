Comandante da Marinha alemã renuncia após fala sobre Putin e a Crimeia

Declaração de Schönbach de que o presidente russo "merece respeito" e que a Crimeia é um caso perdido para a Ucrânia provocou críticas de Kiev. Washington e UE consideram inaceitável anexação da península por Moscou.O comandante da Marinha alemã, Kay-Achim Schönbach, renunciou ao cargo na noite deste sábado (22/01), após se envolver em um incidente diplomático por declarar que o presidente russo, Vladimir Putin, "provavelmente merece respeito" e que a Crimeia era um caso perdido para a Ucrânia. "Pedi à ministra da Defesa, Christine Lambrecht, para me dispensar de minhas funções imediatamente", disse o vice-almirante, em comunicado citado pela agência de notícias reuters. "A ministra aceitou meu pedido". A fala polêmica de Schönbach foi feita durante uma palestra na Índia, em um momento em que o mundo acompanha a escalada nas tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia e em meio a críticas de Kiev por Berlim não querer fornecer armas. "O que ele [Putin] realmente quer é respeito", disse o vice-almirante na sexta-feira, falando em inglês em um vídeo postado no YouTube. "E, meu Deus, dar respeito a alguém custa pouco ou nada. É fácil dar a ele o respeito que ele realmente quer e provavelmente merece", disse Schönbach, referindo-se à Rússia como um país antigo e importante. Schönbach afirmou que as ações da Rússia na Ucrânia precisam ser debatidas, mas acrescentou que "a Península da Crimeia se foi, nunca mais voltará. Isso é um fato". As observações contradiziam diretamente a opinião oficial da União Europeia e dos Estados Unidos. Washington e seus aliados dizem que a anexação da península da Ucrânia por Moscou em 2014 foi inaceitável e deve ser revertida. Ainda neste sábado, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou a embaixadora alemã Anka Feldhusen para enfatizar "a inaceitabilidade categórica" ​​dos comentários de Schönbach. Schönbach deverá ser substituído pelo contra-almirante Jan Christian Kaack. Schönbach pede desculpas As declarações do chefe da Marinha alemã ocorrem no momento em que a Rússia reúne dezenas de milhares de soldados nas fronteiras da Ucrânia e em meio ao temor mundial de que uma invasão esteja em andamento. A Rússia nega. Após o incidente diplomático, Schönbach publicou um pedido de desculpas na conta oficial da Marinha alemã no Twitter. "Foi claramente um erro", escreveu. "Meus comentários sobre a política de defesa durante uma sessão de discussão em um think tank na Índia refletiram minha opinião pessoal naquele momento. Eles não refletem de forma alguma a posição oficial do Ministério da Defesa", disse. Após a renúncia de Schönbach, o nome e a foto dele foram removidas da conta na rede social. Na descrição do perfil passou a constar: "atualmente vago". O governo alemão logo tentou se distanciar dos comentários de Schönbach. "O conteúdo e a escolha das palavras das declarações não correspondem de forma alguma à posição do Ministério Federal da Defesa", disse um porta-voz da pasta à emissora pública de televisão ZDF. A coalizão governante da Alemanha discutirá as declarações do chefe da Marinha na segunda-feira, informou a ZDF. Ucrânia pede que Alemanha se posicione O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu à Alemanha que rejeite os comentários de Schönbach sobre a Crimeia, justificando que eles prejudicam os esforços para combater a agressão russa. Paralelamente, Kiev também destacou neste sábado sua "profunda decepção" com a posição do governo alemão "sobre o fracasso em fornecer armas de defesa à Ucrânia". "A Ucrânia é grata à Alemanha pelo apoio que já forneceu desde 2014, bem como pelos esforços diplomáticos para resolver o conflito armado russo-ucraniano", disse o ministro Dmytro Kuleba no Twitter. No entanto, ele acrescentou que "os parceiros alemães devem parar de minar a unidade com tais palavras e ações e de encorajar Vladimir Putin a lançar um novo ataque à Ucrânia", acrescentou Kuleba. Na sexta-feira, a Alemanha chegou a impedir que a Estônia enviasse suas armas fabricadas na Alemanha para a Ucrânia. Berlim há muito argumenta que não apoia o envio de armas para zonas de conflito ativas e enfatizou que isso dificultaria uma solução pacífica para a crise. le (AFP, reuters, ots)