Bayern goleia Hertha (4-1) e mantém vantagem de 6 pontos na liderança da Bundesliga

O Bayern de Munique se manteve sólido como líder e mais uma vez resistiu à pressão do Borussia Dortmund ao golear sem dificuldades mesmo jogando fora de casa, o Hertha Berlim (4-1) neste domingo, pela 20ª rodada.

O francês Corentin Tolisso, que teve um gol anulado logo aos 2 minutos, abriu o placar aos 25, antes de Thomas Müller (45), Leroy Sané (75) e Serge Gnabry (79) garantirem a vitória da equipe de Munique no Olympiastadion.

Joshua Kimmich deu as assistências nos gols de Müller e Sané.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sané teve mais um gol anulado aos 89 minutos, após uma revisão do VAR.

O Hertha (13º) marcou o gol de honra por meio do holandês Jurgen Ekkelekamp aos 80 minutos.

Graças a esta nova demonstração de força fora da Allianz Arena, o Bayern está mais uma vez com seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que havia ficado a três pontos no sábado após vencer o Hoffenheim (7º) por 3 a 2.

No último fim de semana, o Borussia Dortmund já havia jogado antes do Bayern e venceu (5 a 1 o Freiburg), mas o time de Munique não se intimidou e respondeu no dia seguinte com uma goleada por 4 a 0 fora de casa sobre o Colônia. A história se repetiu neste fim de semana.

Robert Lewandowski foi o herói em Colônia, com um hat-trick, mas desta vez não conseguiu marcar e cedeu o protagonismo aos companheiros.

O goleiro Alexander Schwolow manteve o Hertha no jogo por 75 minutos, antes do líder e campeão alemão afirmar sua superioridade nos últimos 15 minutos.

Mais cedo o RB Leipzig continuou sua lenta escalada na tabela da Bundesliga, com uma vitória em casa (2-0) sobre o Wolfsburg (15º), resultado que o coloca em sexto após 20 rodadas e o aproxima da zona da Liga de Campeões.

Após a chegada do técnico Domenico Tedesco, que assumiu em meados de dezembro para substituir Jesse Marsch (que havia sido demitido), o Leipzig começa 2022 em grande estilo, com quatro vitórias em quatro jogos até agora em janeiro, levando em conta todas as competições, e marcando dez gols, contra apenas um sofrido.

A equipe da extinta Alemanha Oriental continua se recuperando no início da temporada e está a três pontos da zona da Liga de Campeones, objetivo mínimo no início da temporada.

O capitão e zagueiro húngaro Willi Orban (minuto 76) abriu o placar contra os 'Wölfe', com uma cabeçada após uma primeira tentativa de André Silva, também de cabeça, que havia acertado a trave.

Diante dos 1.000 espectadores autorizados como lotação máxima devido à pandemia de covid-19, Josko Gvardiol, no seu aniversário, marcou o segundo gol garantindo a vitória aos 84 minutos. O gol do croata foi validado pelo VAR, após ter sido inicialmente anulado.

-- Resultados da 20ª rodada da Bundesliga:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 0 - 2

- Sábado:

Greuther Furth - Mainz 2 - 1

B. Moenchengladbach - 1. FC Union Berlin 1 - 2

Freiburg - Stuttgart 2 - 0

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2 - 3

Bayer Leverkusen - Augsburg 5 - 1

Bochum - Colônia 2 - 2

- Domingo:

RB Leipzig - Wolfsburg 2 - 0

Hertha Berlim - Bayern de Munique 1 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 49 20 16 1 3 65 19 46

2. Borussia Dortmund 43 20 14 1 5 52 31 21

3. Bayer Leverkusen 35 20 10 5 5 49 32 17

4. 1. FC Union Berlin 34 20 9 7 4 29 25 4

5. Freiburg 33 20 9 6 5 33 23 10

6. RB Leipzig 31 20 9 4 7 38 23 15

7. Hoffenheim 31 20 9 4 7 41 32 9

8. Colônia 29 20 7 8 5 32 34 -2

9. Eintracht Frankfurt 28 20 7 7 6 30 30 0

10. Mainz 27 20 8 3 9 28 23 5

11. Bochum 24 20 7 3 10 19 29 -10

12. B. Moenchengladbach 22 20 6 4 10 26 37 -11

13. Hertha Berlim 22 20 6 4 10 22 42 -20

14. Arminia Bielefeld 21 20 4 9 7 20 26 -6

15. Wolfsburg 21 20 6 3 11 17 32 -15

16. Augsburg 19 20 4 7 9 20 35 -15

17. Stuttgart 18 20 4 6 10 22 35 -13

18. Greuther Furth 10 20 2 4 14 17 52 -35

./bds/bur-cpb/rbo/dr/mcd/aam

Tags