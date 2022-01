Um rival de Merkel é eleito novo presidente dos conservadores alemães

Os conservadores alemães elegeram neste sábado (22) o rival de longa data de Angela Merkel, Friedrich Merz, por ampla maioria como seu novo presidente, com a tarefa de endireitar um partido em crise desde sua derrota nas eleições legislativas.

Os quase 980 delegados da União Democrática Cristã (CDU), reunidos no congresso por videoconferência devido à pandemia de covid, votaram a favor do deputado de 66 anos, único candidato e já apontado em dezembro como favorito pelos membros do partido.

Friedrich Merz, que havia tentado duas vezes sem sucesso este cargo nos últimos anos, declarou-se "profundamente comovido" por este plebiscito.

Voltando a uma linha conservadora tradicional, após os anos de centrismo de Angela Merkel, terá que relançar uma formação em profunda crise desde seu retumbante fracasso nas eleições legislativas de 26 de setembro, nas quais registrou o pior resultado de sua história.

Esse desempenho ruim levou o líder cessante e candidato a chanceler, Armin Laschet, a colocar seu mandato de volta na linha.

Neste sábado, Merz convocou o partido a cerrar fileiras. "Temos de ser uma oposição forte. Queremos ganhar as eleições nos Länder", disse, referindo-se às várias eleições regionais previstas para este ano no país.

