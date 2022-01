Sevilla salva um ponto em casa e segue na vice-liderança; Atlético vira nos acréscimos

O Sevilla, que perdia neste sábado em casa para o Celta (11º) por 2 a 0, acabou arrancando o empate (2-2) e com isso garantiu ao menos um ponto, o que o manteve firme na segunda posição, embora o líder Real Madrid tenha a chance de abrir seis se vencer o Elche (15º) no domingo em casa.

O dia teve uma reação ainda mais incrível, do Atlético de Madrid, que perdia por 2 a 0 para o Valencia mas conseguiu virar nos acréscimos.

No duelo Sevilla-Celta, a equipe galega chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, graças aos gols do argentino Franco Cervi (37) e Iago Aspas (40).

E quando parecia que a derrota estava próxima, o Sevilla conseguiu empatar com gols dos argentinos Alejandro 'Papu' Gómez (71) e Óliver Torres (74).

Papu Gómez e Óliver Torres haviam entrado no início do segundo tempo, em uma tentativa desesperada do técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, de virar o placar.

Lopetegui, com sintomas de Covid esta semana, não estava fisicamente no banco, e por isso seu auxiliar Pablo Sanz o substituiu.

Óliver Torres poderia até ter marcado o gol da vitória quando desviou de cabeça um cruzamento do argentino Marcos Acuña aos 81 minutos, mas a bola bateu na trave.

Para o Sevilla, uma semana difícil termina assim, sem conseguir vencer nenhum dos três jogos que disputou, depois de ter sido eliminado no domingo pelo rival Betis (2-1) nas oitavas-de-final da Copa do Rei, e empatar na quarta-feira com o Valencia (1-1) na LaLiga, antes deste empate em casa com o Celta.

O atual campeão espanhol Atlético Madrid fechou a jornada conquistando uma milagrosa vitória sobre o Valencia por 3 a 2 nos acréscimos depois de estar perdendo por 2 a 0 e com isso permaneceu no quarto lugar, 13 pontos atrás do líder Real Madrid.

Jogando em casa, os 'colchoneros' comandados pelo técnico Diego Simeone sofreram dois gols no primeiro tempo, de Yunus Musah (25) e Hugo Duro (44), mas conseguiram virar o jogo. Primeiro diminuiram por meio de Matheus Cunha aos 63 minutos.

Mas foi nos acréscimos que aconteceu o mais surpreendente no estádio Wanda Metropolitano: Angel Correa, bem colocado, recebeu um bom lançamento de Jaume Domenech (90 + 1) e empatou a partida, e dois minutos depois Mario Hermoso, também livre, marcou o gol da vitória (90 + 3).

O resultado alivia a crise no Atlético Madrid, que foi eliminado esta semana na Copa do Rei pela Real Sociedad.

Em outro duelo do dia o Villarreal (6º) venceu o Mallorca (17º) por 3 a 0, com gols de Franco Russo (12), Manu Trigueros (34) e Dani Parejo (87 de pênalti).

O argentino Franco Russo teve uma noite para esquecer, pois além de marcar um gol contra, acabou sendo expulso no pênalti, recebendo o segundo cartão amarelo por derrubar o senegalês Nicolas Jackson na área.

Este triunfo lhe permite continuar a manter suas chances de classificação para a próxima Liga Europa.

Com 32 pontos, o 'Submarino Amarelo' está um ponto atrás do quinto colocado (Real Sociedad) e empatado com o sétimo, o Barcelona, embora essas duas equipes tenham dois jogos a menos que o Villarreal.

E no primeiro jogo deste sábado, um duelo dramático para fugir do rebaixamento, o Cádiz (18º) venceu o Levante por 2 a 0 e levou os três pontos do último colocado, que continua afundado na tabela, cada vez mais longe da permanência na elite do futebol espanhol.

Os veteranos Álvaro Negredo (34) e Salvador Sánchez Ponce (73) foram os autores dos gols do Cádiz, que tem 18 pontos e está a dois da salvação, posição que o Mallorca ocupa, embora a equipe das Baleares tenha dois jogos a menos.

O Levante, por sua vez, permanece com apenas 11 pontos.

-- Jogos da 22ª rodada do campeonato espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Espanyol - Betis 1 - 4

- Sábado:

Levante - Cádiz 0 - 2

Villarreal - Mallorca 3 - 0

Sevilla - Celta Vigo 2 - 2

Atlético de Madrid - Valencia 3 - 2

- Domingo:

(10h00) Granada - Osasuna

(12h15) Real Madrid - Elche

(14h30) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Getafe

(17h00) Alavés - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 46 22 13 7 2 34 16 18

3. Betis 40 22 12 4 6 41 25 16

4. Atlético de Madrid 36 21 10 6 5 36 26 10

5. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

6. Villarreal 32 22 8 8 6 36 23 13

7. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

8. Rayo Vallecano 31 20 9 4 7 27 21 6

9. Valencia 29 22 7 8 7 35 36 -1

10. Athletic Bilbao 28 21 6 10 5 20 17 3

11. Celta Vigo 27 22 7 6 9 26 25 1

12. Espanyol 27 22 7 6 9 26 30 -4

13. Osasuna 25 21 6 7 8 20 27 -7

14. Granada 24 21 5 9 7 26 31 -5

15. Elche 22 21 5 7 9 21 28 -7

16. Getafe 21 21 5 6 10 17 23 -6

17. Mallorca 20 21 4 8 9 17 33 -16

18. Cádiz 18 22 3 9 10 19 36 -17

19. Alavés 17 21 4 5 12 16 34 -18

20. Levante 11 21 1 8 12 21 43 -22

