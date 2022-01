Sete mortos em atentado contra micro-ônibus no Afeganistão

Sete pessoas morreram em um ataque a bomba em um micro-ônibus em Herat, no oeste do Afeganistão, em um bairro predominantemente xiita, informaram autoridades locais à AFP neste sábado (22).

A explosão também deixou nove feridos.

"Entre os sete mortos havia quatro mulheres", anunciou o chefe do hospital regional de Herat, Arif Jalali.

A explosão foi confirmada pelo escritório de inteligência local.

"De acordo com os primeiros elementos, a bomba foi colocada no porta-malas do veículo", explicou um porta-voz, Sabit Haarwi.

O ataque também foi confirmado pela polícia de Herat.

A situação de segurança melhorou consideravelmente desde que o Talibã tomou o poder em agosto e as tropas americanas se retiraram do país após uma guerra desgastante de 20 anos contra a presença militar estrangeira.

No entanto, os ataques continuam, alguns deles reivindicados pelo grupo Estado Islâmico-Khorasan (IS-K), a filial local da organização Estado Islâmico.

