Sabalenka vence de virada e vai às oitavas do Aberto da Austrália

A número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, venceu a tcheca Marketa Vondrousova de virada neste sábado e garantiu sua vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália em Melbourne (4-6, 6-3 e 6-1).

Aryna Sabalenka melhorou seu saque vacilante exibido nos estágios iniciais da temporada, em que acumulou 70 duplas faltas em quatro jogos. Contra a tcheca, 31ª cabeça de chave no torneio, ela cometeu apenas dez.

"Estou muito feliz agora, especialmente feliz por ter cometido apenas dez duplas faltas", disse Sabalenka, semifinalista em 2021 em Wimbledon e no US Open.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A jovem de 23 anos ficou sob intensa pressão depois que Vondrousova abriu uma vantagem de 5 a 3 e ganhou o primeiro set. Mas ela se recompôs rapidamente e conseguiu vencer os dois sets seguintes com quebras de saque no início.

Nas oitavas, Sabalenka enfrentará a veterana estoniana Kaia Kanepi, 115º do mundo.

A romena Simona Halep (cabeça de chave N.14) também se classificou para as oitavas de final, derrotando a montenegrina Danka Kovinic (98ª do mundo) com facilidade por 6-2 e 6-1 em pouco mais de uma hora e nas oitavas ela enfrentará a francesa Alizé Cornet (61ª do mundo).

"Me sinto muito bem, apesar do calor", disse Halep.

"Joguei muito bem, embora tenha de admitir que Kovinic estava um pouco cansada", acrescentou a romena.

Depois de um 2021 marcado por lesões, Halep (ex-número 1 do mundo e campeã em Roland Garros em 2018 e Wimbledon em 2019) começa bem este ano.

A polonesa Iga Swiatek, 9ª do mundo e vencedora de Roland Garros-2020, também parece em forma. Ela avançou às oitavas de final após eliminar a russa Daria Kasatkina (N.23) por 6-2 e 6-3.

-- Resultados da 6ª jornada do Aberto da Austrália deste sábado em Melbourne:

- Simples feminino - 3ª fase:

Danielle Collins (EUA/N.27) x Clara Tauson (DIN) 4-6, 6-4, 7-5

Elise Mertens (BEL/N.19) x Shuai Zhang (CHN) 6-2, 6-2

Simona Halep (ROM/N.14) x Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-1

Alize Cornet (FRA) x Tamara Zidansek (SLO/N.29) 4-6, 6-4, 6-2

Iga Swiatek (POL/N.7) x Darya Kasatkina (RUS/N.25) 6-2, 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.10) 6-3, 2-6, 6-2

Kaia Kanepi (EST) x Maddison Inglis (AUS) 2-6, 6-2, 6-0

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Markéta Vondrousová (CZE/N.31) 4-6, 6-3, 6-1

mp/dh/dbh/zm/mcd/aam

Tags