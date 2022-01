PRINCIPAIS NOTÍCIAS

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Igreja beatifica padres assassinados por militares em El Salvador

O padre jesuíta salvadorenho Rutilio Grande e o franciscano italiano Cosme Spessotto, assassinados pelos militares no prelúdio da guerra civil (1980-1992) em El Salvador, serão beatificados neste sábado (22), juntamente com dois leigos, por seu martírio em defesa dos pobres e perseguidos no país.

(ElSavador igreja beatificação repressão política sociedade história, Prev, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS

CARACAS:

Venezuela: 12 horas para reunir 4,2 milhões de assinaturas por revogatório contra Maduro

A coleta de mais de 4,2 milhões de assinaturas necessárias para um referendo para revogar o mandato do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, será na próxima quarta-feira (26), anunciou ontem a autoridade eleitoral, mas a oposição e analistas criticam condições que consideram impossíveis.

(Venezuela política eleições referendo oposição, Prev, 500 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

O último navio negreiro dos EUA e uma 'cidade de revoltas' expõem o racismo em Sundance

Do último navio negreiro conhecido ao treinamento das forças de ordem para reprimir manifestações pelos direitos civis nos anos 1960: a história repleta de racismo dos Estados Unidos é colocada sob os holofotes em Sundance esta semana.

(EUA Sundance cinema arte racismo política sociedade, Ângulo, 700 palavras, já transmitida)

MIAMI:

Isabel Allende: "os capangas da política têm que ir para casa"

A escritora chilena Isabel Allende lança neste mês seu novo romance "Violeta", a história de uma mulher independente que nasce durante uma pandemia e morre em outra. Ao longo do caminho, a protagonista testemunha as inúmeras transformações sofridas por um país sul-americano muito parecido com o Chile.

(Chile política literatura sociedade, Entrevista, 580 palavras, já transmitida)

ANCÓN:

Balanço sombrio do derramamento de petróleo no Peru: pássaros mortos e pescadores desempregados

O derramamento de milhares de barris de petróleo bruto na costa central do Peru deixou um equilíbrio sombrio: pássaros mortos flutuando no mar ou cobertos de óleo nas rochas incapazes de voar, enquanto os pescadores nas docas não podem trabalhar.

(Peru petróleo meio ambiente sociedade crime, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

PUERTO PRÍNCIPE:

Prisões continuam, mas ainda há muitas áreas cinzentas sobre o assassinato de Moise no Haiti

Mais de seis meses após o assassinato por um comando armado do presidente haitiano Jovenel Moise, as prisões de suspeitos se multiplicaram nas últimas semanas em diferentes países, mas o motivo do crime ou seus patrocinadores permanecem desconhecidos.

(Haiti crime política violência, Enfoque, a ser transmitida)

-- ÁSIA

CABUL:

Talibãs dizem que negociações com o Ocidente mudarão 'atmosfera bélica'

As conversas com diplomatas ocidentais na próxima semana ajudarão a mudar "a atmosfera bélica" que prevalece no Afeganistão desde que a coalizão americana interveio há 20 anos, disse um porta-voz do governo islâmico neste sábado (22).

(Afeganistão talibã ocidente política ajuda crise, Prev, 440 palavras, já transmitida)

KARACHI:

Orgulho no Paquistão por médico pioneiro em trasplante de coração de porco

Amigos e ex-colegas do cirurgião paquistanês Muhammad Mansoor Mohiuddin, cuja equipe conseguiu o primeiro transplante de coração de um porco para um humano, orgulham-se do feito do médico para quem já previam grandes feitos quando era estudante.

(Paquistão ciência medicina saúde sociedade, Ângulo, 450 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

NUKU'ALOFA:

População de Tonga determinada a reconstruir o país após a erupção

Uma semana depois da catástrofe desencadeada por uma erupção vulcânica e um tsunami, a população de Tonga está determinada a reconstruir o seu país onde, apesar das complicações logísticas e sanitárias, começa a chegar ajuda humanitária.

(Tonga vulcão terremoto tsunami sociedade destruição sociedade, Prev, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

BEIRUTE:

Mais de 90 mortos em três dias de combates entre as forças curdas e o EI na Síria

Os combates continuavam, neste sábado (22), pelo terceiro dia consecutivo, entre o grupo Estado Islâmico (EI) e as forças curdas no nordeste da Síria, após um grande ataque jihadista que deixou mais de 90 mortos.

(Síria EI curdos violência conflito, Prev, 600 palavras, já transmitida)

RIADE:

Coalizão saudita nega responsabilidade em ataque no Iêmen

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita no Iêmen negou, neste sábado (22), a responsabilidade por um ataque aéreo que no dia anterior deixou pelo menos 70 mortos e cerca de 100 feridos em uma prisão controlada pelos rebeldes houthis, um ataque condenado pela ONU.

(Iêmen ArábiaSaudita conflito mortes houtis, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

