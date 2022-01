Olympique de Marselha vence Lens (2-0) e assume vice-liderança do Francês

O Olympique de Marselha subiu provisoriamente do terceiro para o segundo lugar graças à vitória por 2 a 0 sobre o Lens, neste sábado, pela 22ª rodada da Ligue 1 francesa.

Os marselheses saíram na frente aos 25 minutos, com um pênalti convertido por Dimitri Payet, e depois garantiram o triunfo aos 77 com um gol do recém-contratado Cedric Bakambu, decisivo dois minutos depois de entrar em campo.

Na classificação, o Marselha soma 40 pontos e agora está um à frente do Nice, que caiu para terceiro antes de sua visita ao Metz, no domingo (16º).

Em relação ao líder Paris Saint-Germain, que recebe o Reims neste domingo, o OM está agora a 10 pontos.

Foi o quinto triunfo consecutivo do Olympique de Marselha fora de casa na Ligue 1 e seu reencontro com a vitória, depois do decepcionante empate em casa no fim de semana passado diante do Lille.

O OM também conseguiu se vingar de Lens, que o derrotou por 3 a 2 no Estádio Vélodrome na primeira rodada do campeonato.

O Lens, após esta derrota, segue em sétimo na tabela, apenas um ponto à frente do Lille (8º), que foi derrotado por 2 a 0 em sua visita ao Brest no outro jogo deste sábado da primeira divisão francesa.

Hatem Ben Arfa, ex-jogador da seleção francesa de 34 anos que se transferiu para o Lille na quarta-feira e não jogava desde maio, entrou em campo faltando 15 minutos, mas não serviu de impulso para sua equipe.

O Brest havia aberto o placar aos 4 minutos com um gol de Tiago Djaló e decretou a vitória já nos acréscimos, quando Steve Mounié converteu um pênalti (90 + 5).

O Lille sofre sua primeira derrota no campeonato desde o final de outubro, quando foi batido pelo Paris Saint-Germain. O time da capital será justamente seu adversário na próxima rodada.

O Brest, que já tinha vencido o Lille por 3 a 2 na temporada passada, se recupera com esta vitória das últimas derrotas para o Nice e o PSG, o que lhes permite voltar ao décimo segundo lugar.

-- Jogos da 22ª rodada da Ligue 1 francesa e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Saint-Etienne 1 - 0

- Sábado:

Brest - Lille 2 - 0

Lens - Olympique de Marselha 0 - 2

- Domingo:

(09h00) Metz - Nice

(11h00) Nantes - Lorient

Clermont-Ferrand FC - Rennes

Angers - Troyes

Bordeaux - Strasbourg

(13h05) Montpellier - Monaco

(16h45) PSG - Reims

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Olympique de Marselha 40 21 11 7 3 30 16 14

3. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

4. Strasbourg 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 22 9 6 7 36 31 5

8. Lille 32 22 8 8 6 30 30 0

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

11. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

12. Brest 28 22 7 7 8 28 33 -5

13. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Troyes 20 21 5 5 11 19 29 -10

16. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

17. Clermont-Ferrand FC 18 21 4 6 11 20 38 -18

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 21 2 6 13 18 43 -25

