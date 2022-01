Ministros da Defesa da Rússia e do Reino Unido vão discutir crise na Ucrânia

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e o secretário de Estado da Defesa britânico, Ben Wallace, vão se reunir para discutir a crise na fronteira Rússia-Ucrânia, disse uma fonte de defesa do Reino Unido neste sábado, 22.

O anúncio da reunião bilateral ocorre em um momento de certo relaxamento entre o Ocidente e Moscou, que começou na sexta-feira, 21, após várias semanas de escalada verbal, em conversas em Genebra entre os chefes da diplomacia russa e norte-americana, Sergey Lavrov e Antony Blinken. Ambos concordaram em continuar suas conversas na próxima semana, dando ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a esperança de que uma invasão russa ou incursão militar na Ucrânia não aconteça.

O Ocidente acusa a Rússia de concentrar dezenas de milhares de soldados na fronteira para preparar um ataque. O Kremlin, contudo, nega qualquer intenção bélica, mas condiciona o fim da escalada a tratados que garantam a não expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em particular para a Ucrânia, bem como a retirada da Aliança Atlântica da Europa de Leste, algo que os ocidentais consideram inaceitável, sob ameaças de duras sanções à Rússia em caso de ataque. (Com agências internacionais).

