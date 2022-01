Medvedev e Tsitsipas avançam às oitavas de final do Aberto da Austrália

O tenista russo Daniil Medvedev, cabeça de chave número 2, e o grego Stefanos Tsitsipas (número 4) se classificaram para as oitavas de final no Aberto da Austrália, em Melbourne, neste sábado.

Medvedev, 25 anos e favorito do torneio na ausência do sérvio Novak Djokovic, derrotou o holandês Botic van de Zandschulp em três sets, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-2.

Nas oitavas, Medvedev enfrentará o americano Maxime Cressy, que derrotou o australiano Christopher O'Connell.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Tsitsipas se classificou para a próxima fase ao eliminar o francês Benoît Paire (FRA), a quem derrotou com parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (2/7) e 6-4.

O espanhol Roberto Bautista, cabeça de chave N.16, foi eliminado pelo americano Taylor Fritz (N.20) após cinco sets disputados (6-0, 3-6, 3-6, 6-4 e 6-3). Fritz será o próximo adversário de Tsitsipas.

Caso vença Fritz, Tsitsipas terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre dois dos mais promissores jovens tenistas: o italiano Jannik Sinner (10º do mundo) ou o australiano Alex de Miñaur, filho de pai uruguaio e mãe espanhola, que venceu o veterano espanhol Pablo Andújar por 6-4, 6-4 e 6-2 neste sábado.

Nessa parte do chaveamento, as oitavas-de-final se completam com o duelo entre o canadense Felix Auger-Aliassime (N.9) e o veterano croata Marin Cilic (33 anos e número 27) que se apoiou em seu serviço, um dos melhores do circuito, para derrotar o russo Andrey Rublev (6º e 24 anos) num duelo de gerações que terminou com parciais de 7-5, 7-6 (7/3), 3-6 e 6-3.

--- Resultados da rodada deste sábado do Aberto da Austrália:

- Simples masculino - 3ª rodada:

Alex De Miñaur (AUS/N.32) x Pablo Andújar (ESP) 6-4, 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.11) x Taro Daniel (JPN) 6-4, 1-6, 6-3, 6-1

Taylor Fritz (EUA/N.20) x Roberto Bautista (ESP/N.15) 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.4) x Benoît Paire (FRA) 6-3, 7-5, 6-7 (2/7), 6-4

Marin Cilic (CRO/N.27) x Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-5, 7-6 (7/3), 3-6, 6-3

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) x Daniel Evans (GBR/N.24) 6-4, 6-1, 6-1

Maxime Cressy (EUA) x Christopher O'Connell (AUS) 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-4, 6-4, 6-2

bds/zm/pc/mcd/aam

Tags