Inter de Milão vence Venezia nos acréscimos (2-1) e se consolida na liderança

A Inter de Milão, líder da Serie A, sofreu mais do que o esperado, mas conseguiu vencer por 2 a 1 com gol de Edin Dzeko nos descontos contra uma equipe da parte inferior da tabela, o Unione Venezia (17º), neste sábado, pela 23ª rodada.

Com 53 pontos, a Inter consolida assim sua liderança e se distancia provisoriamente com cinco pontos a mais que o segundo, o Milan, que recebe a Juventus (5º) neste domingo no San Siro no confronto mais esperado do fim de semana no 'Cálcio'.

O jogo contra o Unione Venezia parecia que seria tranquilo, mas acabou sendo um osso duro de roer.

Desde que o Inter conquistou a Supercopa da Itália há dez dias, no último suspiro da prorrogação, tem sido difícil vencer os últimos jogos: empatou sem gols no último fim de semana em Bérgamo contra o Atalanta e nas oitavas de final da Copa da Itália sofreu muito na quarta-feira para conseguir vencer o Empoli em casa por 3 a 2, também na prorrogação.

Neste sábado, o francês Thomas Henry, de cabeça após um cruzamento de Ethan Ampadu, colocou os venezianos na frente aos 19 minutos mas Nicolo Barella empatou para a Inter aos 40, aproveitando um rebote na área após um chute de primeira de Ivan Perisic que o goleiro Luca Lezzerini afastou.

No segundo tempo, o Inter teve problemas de eficácia apesar de seu grande domínio.

O herói da tarde no estádio Giuseppe Meazza foi o bósnio Edin Dzeko (90), com seu gol de cabeça após um cruzamento de Denzel Dumfries, soltando o grito que estava preso na garganta depois das boas chances perdidas aos 51 e 57 minutos.

Contra o Unione Venezia, Arturo Vidal esteve perto de marcar o terceiro nos últimos instantes, após um passe de Alexis Sánchez, mas sem sorte. Os dois jogadores chilenos haviam entrado na partida por volta do minuto 70.

Mais tarde, em um jogo entre times da parte de cima da tabela, a Lazio (6ª) empatou em casa em 0 a 0 com a Atalanta (4ª).

A Atalanta agora tem 43 pontos e vê sua posição na zona da Liga dos Campeões em risco, já que a Juventus (41 pontos) está a dois pontos e vai tomar seu quarto lugar se vencer o Milan neste domingo.

Na primeira partida deste sábado, Genoa (19º, penúltimo) e Udinese (14º) também empataram sem gols.

Foi o primeiro jogo do Genoa desde a chegada do técnico alemão Alexander Blessin como substituto do ucraniano Andrei Shevchenko.

-- Jogos da 23ª rodada da Serie A italiana e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Bologna 2 - 1

- Sábado:

Genoa - Udinese 0 - 0

Inter - Unione Venezia 2 - 1

Lazio - Atalanta 0 - 0

- Domingo:

(08h30) Cagliari - Fiorentina

(11h00) Napoli - Salernitana

Spezia - Sampdoria

Torino - Sassuolo

(14h00) Empoli - Roma

(16h45) Milan - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 53 22 16 5 1 53 17 36

2. Milan 48 22 15 3 4 47 25 22

3. Napoli 46 22 14 4 4 39 15 24

4. Atalanta 43 22 12 7 3 44 26 18

5. Juventus 41 22 12 5 5 34 21 13

6. Lazio 36 23 10 6 7 46 39 7

7. Fiorentina 35 21 11 2 8 40 29 11

8. Roma 35 22 11 2 9 36 28 8

9. Hellas Verona 33 23 9 6 8 43 38 5

10. Torino 31 21 9 4 8 29 20 9

11. Empoli 29 22 8 5 9 35 43 -8

12. Sassuolo 28 22 7 7 8 38 37 1

13. Bologna 27 22 8 3 11 29 37 -8

14. Udinese 24 22 5 9 8 31 36 -5

15. Spezia 22 22 6 4 12 23 42 -19

16. Sampdoria 20 22 5 5 12 29 40 -11

17. Unione Venezia 18 22 4 6 12 20 40 -20

18. Cagliari 16 22 3 7 12 21 43 -22

19. Genoa 13 23 1 10 12 20 45 -25

20. Salernitana 10 21 3 2 16 13 49 -36

