EUA: incêndio leva moradores a deixarem região do Big Sur, na Califórnia

Moradores da região conhecida como Big Sur, na Califórnia, tiveram que deixar suas casas devido a um incêndio florestal que começou nesta sexta-feira, nas montanhas escarpadas da área. O incidente também fez com que as autoridades locais fechassem um trecho da rodovia Pacific Coast Highway.

O fogo teria começado num desfiladeiro e, por conta dos fortes ventos no local, se propagou em direção ao mar, saltando a rodovia e atingindo o lado oeste do Big Sur. De acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, o incidente afetou uma área de seis quilômetros quadrados.

Ventos fortes na região foram registrados em pontos de maior altitude em toda a área da baía de São Francisco durante a noite de sexta-feira, e o Serviço Nacional de Meteorologia disse que um evento de vento semelhante aconteceu há quase um ano, em 18 de janeiro de 2021. Por conta disso, um alerta de bandeira vermelha, sinalizando perigo extremo de incêndio, foi emitido devido aos ventos fortes e condições muito mais secas. Fonte: Associated Press.

