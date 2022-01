City empata com Southampton (1-1); United vence West Ham no fim e entra no G4

O Manchester City, líder isolado da Premier League, teve sua série de doze vitórias consecutivas no campeonato interrompida ao empatar em 1 a 1 na visita ao Southampton, neste sábado, pela 23ª rodada.

O jogador da seleção espanhola nascido na França, Aymeric Laporte, marcou de cabeça o gol de empate do City aos 65 minutos.

O Southampton havia saído na frente aos 7 minutos com um gol de Kyle Walker-Peters.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O City, com apenas quatro chutes na direção do gol em vinte tentativas, não se mostrou muito inspirado.

Sua vantagem na liderança ainda é muito ampla e esse empate, por enquanto, é apenas um alerta para evitar um relaxamento excessivo.

Desde a derrota por 2 a 0 em casa para o Crystal Palace no final de outubro, os 'Cityzens' venceram todos os jogos da Premier League.

O Manchester City tem agora 12 pontos de vantagem sobre o Liverpool (2º), que disputou dois jogos a menos, um dos quais será neste domingo, fora de casa contra o Crystal Palace (13º).

Em relação ao Chelsea (3º), o City está 13 pontos à frente. Os 'Blues' recebem o Tottenham (6º) no domingo num derby londrino.

O Southampton (12º) está na zona tranquila da tabela.

Em Old Trafford, um gol de Marcus Rashford nos acréscimos (90+3) permitiu ao Manchester United vencer um adversário direto, o West Ham, por 1 a 0, de quem tomou o quarto lugar na tabela.

Quando tudo parecia levar a um empate em Old Trafford, uma reviravolta deu a vitória aos 'Red Devilss', com o gol de Rashford após uma assistência do uruguaio Edinson Cavani.

O Manchester United agora tem 38 pontos, um a mais que o West Ham, que caiu para o quinto lugar.

Enquanto isso o Wolverhampton (8º) se aproximou da luta pelas vagas europeias ao vencer o Brentford (14º) fora de casa por 2 a 1 com um gol decisivo do português Ruben Neves aos 78 minutos, num jogo que teve uma interrupção de cerca de vinte minutos devido ao aparecimento de um drone no gramado. O duelo ficou parado até que foi verificado que não representava um risco de segurança.

Na parte inferior da tabela, o Newcastle (18º) se aproximou da zona de salvação com uma vitória de 1 a 0, com gol de Jonjo Shelvey (74), no estádio do Leeds United (15º), que agora segue com sete pontos acima da zona de rebaixamento.

Mais cedo o Everton (16º) se complicou em sua luta pela permanência na Premier League depois de perder por 1 a 0 em casa para o Aston Villa (10º).

O único gol do jogo foi marcado pelo argentino Emiliano Buendía após uma cobrança de escanteio (45+3).

Quando os jogadores do time de Birmingham comemoravam o gol, uma garrafa plástica atirada da arquibancada atingiu o francês Lucas Digne, ex-jogador do Everton até alguns dias atrás, e Matty Cash, e o jogo foi interrompido por alguns segundos.

Com esta vitória, o Aston Villa continua subindo na tabela e é agora 10º com 26 pontos.

Já o Everton, que demitiu o técnico espanhol Rafael Benítez há uma semana, está apenas 5 pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Jogos da 23ª rodada do campeonato inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Watford - Norwich City 0 - 3

- Sábado:

Everton - Aston Villa 0 - 1

Leeds - Newcastle 0 - 1

Manchester United - West Ham 1 - 0

Brentford - Wolverhampton 1 - 2

Southampton - Manchester City 1 - 1

- Domingo:

(11h00) Leicester - Brighton

Crystal Palace - Liverpool

Arsenal - Burnley

(13h30) Chelsea - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 57 23 18 3 2 55 14 41

2. Liverpool 45 21 13 6 2 55 18 37

3. Chelsea 44 23 12 8 3 46 18 28

4. Manchester United 38 22 11 5 6 36 30 6

5. West Ham 37 23 11 4 8 41 31 10

6. Tottenham 36 19 11 3 5 26 22 4

7. Arsenal 35 20 11 2 7 33 25 8

8. Wolverhampton 34 21 10 4 7 19 16 3

9. Brighton 29 21 6 11 4 22 22 0

10. Aston Villa 26 21 8 2 11 28 32 -4

11. Leicester 25 19 7 4 8 33 36 -3

12. Southampton 25 22 5 10 7 26 34 -8

13. Crystal Palace 24 21 5 9 7 30 31 -1

14. Brentford 23 23 6 5 12 26 38 -12

15. Leeds 22 21 5 7 9 24 40 -16

16. Everton 19 20 5 4 11 24 35 -11

17. Norwich City 16 22 4 4 14 13 45 -32

18. Newcastle 15 21 2 9 10 21 43 -22

19. Watford 14 20 4 2 14 23 40 -17

20. Burnley 11 17 1 8 8 16 27 -11

./bds/mcd/aam

Tags