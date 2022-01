Arnold Schwarzenegger se envolve em grave acidente de carro e uma mulher fica ferida

As testemunhas do acidente disseram ao site estadunidense que o acidente foi impressionante. Elas descrevem que nem uma cena de filme conseguiria replicar de tão assombroso

O ator Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia, esteve envolvido em um acidente de carro, em Los Angeles, na última sexta-feira, 21. Segundo divulgou o site TMZ, o protagonista da franquia ‘Exterminador do Futuro' estava em seu carro, um SUV de porte grande, capotou sobre outro veículo, deixando uma mulher com ferimentos graves.



As testemunhas do acidente disseram ao site estadunidense que o acidente foi impressionante. Elas descrevem que nem uma cena de filme conseguiria replicar de tão assombroso. As fotos compartilhadas por curiosos mostram Schwarzenegger sem ferimentos. Os airbags do carro foram acionados e o impacto da batida não afetou o ator. O acidente aconteceu a cerca de 1,6 km de sua casa.

Sobre o assunto Chefe da Marinha alemã renuncia após comentários controversos sobre Ucrânia (oficial)ilp/fjb/sag/js/am

Material escolar reaproveitado ajuda famílas a economizar nas compras

Chefe da Marinha alemã renuncia após comentários controversos sobre Ucrânia



A motorista do outro carro envolvido no acidente, não teve a mesma sorte. Após ter seu veículo destruído pelo SUV de Schwarzenegger, testemunhas contaram que a vítima estava sangrando muito e foi levada por uma ambulância para um hospital. O TMZ também divulgou que o ex-governador da Califórnia se mostrou ''profundamente preocupado'' com a mulher e pensa em ir ao hospital para acompanhar sua recuperação de perto.



Schwarzenegger, é mundialmente reconhecido pela franquia de filmes do ‘Exterminador do Futuro’, além de já ter sido governador do estado da Califórnia e fisiculturista. Também estrelou filmes como: ‘Um herói de brinquedo’ e ‘Um tira no jardim de infância’.



Arnold Schwarzenegger was involved in a bad car accident, woman injured, TMZ reports https://t.co/VG7jp7XB9H pic.twitter.com/EF5eP2FUQI Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 22, 2022

Tags