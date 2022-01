Vermaelen pendura chuteiras e será auxiliar de Roberto Martínez na seleção belga

O zagueiro da seleção belga Thomas Vermaelen anunciou nesta sexta-feira o fim da sua carreira de jogador e passará a fazer parte da comissão técnica dos "Diabos Vermelhos" sob o comando do técnico Roberto Martínez.

O zagueiro-central de 36 anos pendura as chuteiras com 85 jogos pela seleção belga principal, desde a sua estreia em 2006.

Revelado no Beerschot e na academia do Ajax em Amsterdã, onde estreou profissionalmente em 2004, passou pelo Arsenal e pelo Barcelona, onde não conseguiu se firmar.

Sua lesão em junho de 2014 durante a Copa do Mundo no Brasil o afastou dos gramados durante quase um ano inteiro.

Sua passagem pelo Barcelona foi interrompida por um empréstimo de um ano à Roma (2016-2017). Em 2019 assinou com o japonês Vissel Kobe, cujo contrato expirou este mês.

A partir de agora, Thomas Vermaelen trabalhará na comissão técnica de Roberto Martínez, com os olhos voltados para a Copa do Mundo que será realizada em novembro e dezembro deste ano de 2022 no Catar.

