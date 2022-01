Rio de Janeiro adia desfiles das escolas de samba para abril por causa da pandemia

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo, programados para o final de fevereiro, foram adiados para abril devido à nova onda de infecções por covid-19 no país, informaram as autoridades nesta sexta-feira (21).

Em nota conjunta, as prefeituras anunciaram que, "sob a orientação de seus secretários de Saúde, optaram por adiar a realização dos desfiles das Escolas de Samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes", em abril, "em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas".

