Polícia encontra bomba pronta para ser ativada em sede política de ex-Farc em Bogotá

A polícia encontrou nesta sexta-feira (21) uma bomba pronta para ser ativada em uma das sedes em Bogotá do partido de esquerda Comunes, formado por ex-guerrilheiros das Farc que firmaram a paz, onde realizam atividades pré-eleitorais.

O general Eliécer Camacho, comandante da polícia da capital, informou que no local foi descoberta uma "garrafa com aproximadamente um quilo e meio de anfo", um poderoso explosivo.

Os policiais também encontraram um celular com o qual a bomba provavelmente seria ativada. Esse artefato poderia "informar que poderia ser ativado remotamente", declarou o oficial em um áudio para a mídia.

No local, conhecido como Casa Alternativa, funciona um restaurante e é ponto de encontro de ex-combatentes que preparam a campanha para as eleições legislativas de março.

"Lá faríamos um encontro com a Juventude do Partido @ComunesCoL e amanhã seria o lançamento da campanha do nosso Partido. Chega de ataques à Paz!", escreveu no Twitter o deputado Sergio Marín, desmobilizado das Farc.

A polícia e a promotoria isolaram o local e estão investigando os detalhes do ataque frustrado.

"A partir de agora, dizemos a quem quer usar a violência para impedir nossa participação política que não seremos intimidados", o senador Julián Gallo, do movimento político que surgiu do acordo de paz assinado entre o governo e a então guerrilha em 2016, alertou no Twitter.

