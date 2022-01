PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA RÚSSIA UCRÂNIA: Russos e americanos vão manter diálogo sobre a crise ucraniana

=== EUA RÚSSIA UCRÂNIA ===

GENEBRA:

Blinken e Lavrov se encontram em Genebra, firmes em suas posições sobre a Ucrânia

Russos e americanos têm um encontro "na próxima semana", após conversas francas sobre a crise russo-ocidental em torno da Ucrânia, que ainda ameaça degenerar, com o Exército russo acampado na fronteira ucraniana.

BERLIM:

Alemanha e Reino Unido advertem Rússia contra ataque à Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, advertiram a Rússia, nesta sexta-feira (21), que terá de assumir custos "consideráveis e graves", em caso de agressão militar à Ucrânia.

PARIS:

Ucrânia é há meses o centro das tensões entre a Rússia e o Ocidente

As tensões sobre a Ucrânia aumentaram nos últimos meses, devido a acusações por parte dos países ocidentais de que Moscou prepara uma invasão.

PARIS:

Quais são as verdadeiras intenções da Rússia na Ucrânia?

Risco iminente de invasão ou intimidação para impor seu ponto de vista ao Ocidente? As tropas russas concentradas na fronteira ucraniana oferecem a Moscou uma ampla gama de opções, segundo especialistas, que acreditam que uma intervenção militar seletiva é mais provável do que uma operação em larga escala.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Duas mortes violentas em Nova York reacendem debate sobre insegurança

As recentes mortes violentas de duas mulheres em Nova York soaram todos os alarmes e reviveram as lembranças de décadas passadas quando a cidade dos arranha-céus era um lugar perigoso para viver.

EL CALLAO:

Peru proíbe navio envolvido em vazamento de petróleo de zarpar

O Peru proibiu, na quinta-feira (20), a saída do cargueiro de bandeira italiana "Mare Dorium", envolvido no vazamento de cerca de 6.000 barris de petróleo na costa central do país, atribuído às ondas causadas pela erupção vulcânica em Tonga.

-- EUROPA

REINO UNIDO:

Reino Unido tem onda de demissões de profissionais da saúde esgotados com pandemia

"Desde o final da segunda onda, tive pesadelos, ataques de pânico, insônia, mudanças de humor. Minha vida pessoal estava entrando em colapso. Pensei em suicídio", conta à AFP Joan Pons Laplana, ex-enfermeiro do sistema de saúde público britânico NHS (na sigla em inglês).

-- ÁSIA

OSLO:

Talibãs vão a Oslo para tratar da crise humanitária no Afeganistão

Uma delegação dos talibãs deve viajar para a Noruega de 23 a 25 de janeiro para reuniões sobre a crítica situação humanitária e de direitos humanos no Afeganistão - anunciou a diplomacia norueguesa nesta sexta-feira (21).

BAGDÁ:

Onze soldados morrem em ataque atribuído a extremistas islâmicos no Iraque

Onze soldados do Exército iraquiano foram mortos em um ataque noturno contra sua base na província de Diyala, no leste do Iraque, atribuído ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI), em uma das operações mais mortais em semanas.

PARIS:

TotalEnergies e Chevron anunciam sua retirada de Mianmar

A francesa TotalEnergies e a americana Chevron anunciaram, nesta sexta-feira (21), sua retirada de Mianmar, onde eram parceiras no campo de gás de Yadana, após os pedidos de ONGs de direitos humanos.

SANAA:

Mais de 100 vítimas em ataque contra prisão no Iêmen

Mais de 100 pessoas morreram ou ficaram feridas em um ataque a uma prisão no Iêmen, informou nesta sexta-feira (21) à AFP o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), acrescentando que o número de vítimas está aumentando.

-- OCEANIA

SYDNEY:

Tonga enfrenta grave escassez de água potável

As ilhas Tonga enfrentavam nesta sexta-feira (21) uma imensa escassez de água potável, quase uma semana após a erupção de um vulcão no arquipélago, cujo efeito foi comparado à explosão de uma "bomba atômica" por uma autoridade do serviço de resgate.

-- ÁFRICA

ACRA:

Acidente de caminhão com explosivos deixa 17 mortos e 59 feridos em Gana

Pelo menos 17 pessoas morreram, e 59 ficaram feridas na quinta-feira (20), em um acidente entre um caminhão carregado de explosivos e uma motocicleta que causou uma forte explosão em uma área de mineração no oeste de Gana - informou o governo.

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Cantor americano Meat Loaf morre aos 74 anos

O cantor americano Meat Loaf, muito conhecido por seu álbum "Bat Out of Hell", morreu aos 74 anos - anunciou a conta do artista no Facebook nesta sexta-feira (21).

=== ESPORTE ===

-- ABERTO DA AUSTRÁLIA

Acompanhamento

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

