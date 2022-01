Oito membros da frente de resistência no Afeganistão morrem em combate contra os talibãs

Oito combatentes do Frente Nacional de Resistência (FNR) morreram em combates com os talibãs da província de Balj, no norte do Afeganistão, anunciou a polícia local nesta sexta-feira (21).

Os membros do FNR morreram em um "confronto direto" com as forças talibãs, informou o porta-voz da polícia de Balj, Asif Waziri, em uma mensagem de áudio enviada à imprensa. Os talibãs também apreenderam armas e munições, acrescentou.

A AFP tentou contatar, sem sucesso, algum porta-voz do FNR para que comentasse essa informação.

O FNR é dirigido por Ahmad Masud, filho do lendário comandante Masud, assassinado em 2001 pela Al-Qaeda, e quem prometeu "continuar" a luta após o retorno dos talibãs ao poder em meados de agosto.

O último ponto de resistência do FNR, o Vale do Panshir, ao norte de Cabul, foi tomado pelos islâmicos no final de setembro.

O FNR não falou muito desde então, mas este último confronto mostra que ainda está ativo.

Esses combates ocorrem menos de duas semanas depois de um encontro em Teerã entre Ahmad Masud e o ministro talibã das Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi.

Após um breve encontro entre ambos, houve "negociações informais" entre as delegações dos talibãs e do FNR, mas "não deram nenhum resultado", segundo o movimento opositor.

